Sur Snapchat, My AI agace de nombreux utilisateurs. Jugé gênant et trop envahissant, supprimer votre nouvel ami s’avère très tentant. Une action qui reste néanmoins réservée aux abonnés à Snapchat+.

Apparu brusquement sur Snapchat le 2 mai en France sur iOS, My AI a du mal à se faire intégrer auprès de ses nouveaux amis. L’assistant virtuel de Snapchat devait marquer un tournant dans l’innovation chez Snap, en donnant accès à de nouvelles fonctionnalités fondées sur votre localisation (recommandation à proximité, planificateur d’itinéraire…).

Un rendez-vous manqué avec les usagers, qui trouvent cette intelligence artificielle (IA) étrange et parfois trop envahissante. Un début semblable à celui qu’a connu Bing AI. Le système derrière My AI semble assez bridé et en manque de créativité. Pire encore, l’outil utilise la position de l’utilisateur contre sa volonté.

Comment faire pour supprimer My AI sur l’iPhone d’Apple ?

L’utilisation de Snapchat+ est indispensable pour enlever My AI

Ignorant le manque de créativité, les problèmes de confidentialité, ainsi que le côté gênant du chatbot, de nombreux utilisateurs ne voient tout simplement pas l’intérêt de My AI. Des raisons qui incitent aujourd’hui les snapchaters à tenter de désinstaller le chatbot, souvent sans succès.

Dans sa documentation officielle, Snapchat clarifie ce qu’il est possible de faire ou non avec My AI. Ainsi, seuls les abonnés à Snapchat+ (plus de 3 millions de personnes dans le monde) peuvent rejeter la nouvelle IA. « Les abonnés de Snapchat+ reçoivent un accès précoce aux fonctionnalités de My AI et ont la possibilité de désépingler ou supprimer My AI de leur fil d’actualités de chat », explique le réseau social.

Pour les abonnés payants, la procédure est simple

Appuyez sur My AI quelques secondes (dans les conversations) ;

Rendez-vous dans « Réglages du Chat » ;

Cliquez sur « Effacer du fil de Chat ».

Autre solution envisageable :

Rendez-vous dans les réglages ;

Descendez dans le menu « Contrôles de confidentialité » puis appuyez sur « Effacer les données » ;

Cliquez sur la petite croix, à gauche de la conversation My AI.

Comment supprimer My AI sans avoir Snapchat+ ?

Sans l’abonnement, les possibilités de supprimer My AI, même temporairement, sont réduites à néant. Dans la conception de Snapchat, les utilisateurs classiques n’ont qu’à accepter le changement ou payer.

Dans le cas d’un compte gratuit, il est toutefois possible de limiter au maximum les accès de My AI à votre compte. Si vous avez discuté avec l’IA et souhaitez maintenant supprimer les informations de votre conversation :

Rendez-vous dans les Réglages ;

Descendez dans le menu « Contrôles de confidentialité » puis appuyez sur « Effacer les données » ;

Cliquez sur « Effacer les données de My AI » ;

Confirmez votre choix

Cette procédure n’inclut pas toutefois « les contenus visibles ou enregistrés, ni les @mentions de My Al dans d’autres conversations. Vous pouvez supprimer les contenus visibles ou enregistrés en appuyant longuement dessus dans chaque conversation », précise Snapchat.

Pour plus de confidentialité, vous pouvez également masquer votre Story à My AI :

Appuyez sur My AI quelques secondes (dans les conversations) ;

Cliquez sur « Réglage de confidentialité » ;

Décochez « My AI peut voir… Ma Story ».

Enfin, pour tenter d’oublier le chatbot, vous avez la possibilité de changer son nom (par un smiley notamment), de personnaliser son apparence (pour corriger son aspect qui vous gênerait) ou encore de désactiver les notifications des messages. La procédure est la même que pour un ami classique.

De son côté, l’IA nous confie un petit tips en plus : « Si vous ne voulez plus interagir avec My Al, vous pouvez simplement ne pas répondre à ses messages et il cessera de vous envoyer des messages. »

