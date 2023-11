Après avoir passé des années à s’opposer au RCS, le nouveau standard moderne de messagerie, Apple annonce avoir pris la décision de le déployer sur iPhone en 2024. L’Union européenne a certainement influencé sa décision.



« Nous croyons que le profil universel RCS offrira une meilleure expérience d’interopérabilité par rapport aux SMS ou MMS. Il fonctionnera en parallèle avec iMessage, qui continuera d’être l’expérience de messagerie la meilleure et la plus sécurisée pour les utilisateurs d’Apple. »

Dans un bref communiqué envoyé à quelques médias américains, Apple lâche une bombe. Après avoir passé des années à lutter contre le RCS, le successeur autoproclamé du SMS, pour défendre iMessage et ses bulles bleues, Apple a annoncé le 16 novembre qu’il allait intégrer les RCS aux iPhone en 2024, probablement avant iOS 18. Une révolution pour le monde du smartphone.

Bulle bleue, bulle verte et bulle… ?

Déployé sur Android depuis 2019, le RCS apporte de nombreux avantages par rapport aux SMS :

Il permet de créer des conversations de groupe.

il passe par Internet, pas seulement par le réseau cellulaire.

il permet d’ajouter des pièces jointes volumineuses, en HD.

il permet d’avoir des accusés de réception.

il permet de savoir quand quelqu’un tape.

il permet, depuis peu, d’échanger des messages chiffrés. Contrairement aux SMS qui sont faciles à intercepter.

En adoptant le RCS, Apple va en quelque sorte déployer un semi-iMessage compatible nativement avec les appareils Android. De quoi mettre fin, au moins partiellement, au débat des bulles bleues et bulles vertes, qui alimentent beaucoup les ados américains. Reste à savoir quelle couleur sera choisie pour les RCS, pour préserver l’intérêt des iMessage. Apple sait sans doute qu’un vert foncé serait perçu comme moins cool qu’un bleu-violet… Son intérêt est de continuer à rendre les appareils Android moins alléchants.

L’Union européenne derrière cette décision ?

Apple se soucie-t-il vraiment des utilisateurs d’Android, après avoir ignoré toutes les demandes de Google vis-à-vis du RCS sur iPhone ? Ou a-t-il plus peur de l’Union européenne qui, avec son Digital Markets Act, souhaite rendre obligatoire l’interopérabilité d’iMessage avec WhatsApp, Messenger et les autres applications de messagerie. Hasard du calendrier, le 16 novembre est aussi la deadline pour faire appel de son inscription sur la liste du DMA, ce qui peut laisser penser que le support des RCS sur iPhone est une protection. Un moyen pour Apple de prouver que son iMessage est déjà conforme et qu’il n’a pas besoin d’être régulé. Il se trouve justement qu’Apple refuse de considérer iMessage comme un contrôleur d’accès.

Apple a réussi à ne pas inscrire iMessage dans la liste des premiers services du DMA, mais l’Union européenne a ouvert une enquête. Le RCS lui offre une garantie. // Source : Commission européenne

Quand est-ce que les RCS arriveront sur iPhone ? Le DMA entrera en vigueur le 6 mars 2024, avec l’obligation pour Apple d’adopter iOS d’ici là (avec la fin de l’App Store, la possibilité de changer toutes les applications par défaut, etc.). L’annonce d’Apple laisse penser que son déploiement n’attendra pas iOS 18 en juin, mais plutôt une mise à jour iOS 17.3 ou 17.4 en début d’année. La fin du SMS est proche plus jamais, puisque tous les appareils du marché supporteront bientôt un même standard. Le RCS pourrait aussi avoir un impact sur l’utilisation de WhatsApp et Messenger en Europe, en rendant les applications de messagerie plus complètes.

