[Deal du jour] La Backbone One est une manette pour les joueuses et les joueurs qui souhaitent jouer en streaming sur leur smartphone. Si vous avez une bonne connexion internet et accès à votre librairie de jeux, c’est l’accessoire indispensable pour profiter de vos titres presque comme sur une vraie console.

C’est quoi, cette promotion sur la Backbone One ?

La manette Backbone One est normalement vendue 119,99 €. Actuellement sur le site de Micromania, le modèle pour Steam et Xbox Series est actuellement au prix de 89,99 €,

Et le modèle pour PlayStation 5 est aussi disponible au prix de 89,99 €.

C’est quoi, cette manette pour smartphone ?

Cette manette conçue par Backbone adopte le design classique d’un pad pour console. Sa conception en plastique et ses bonnes finitions lui procurent une bonne sensation de solidité. Niveau prise en main, sa forme épouse bien la paume, et la manette tient facilement dans la main. Les joueuses et les joueurs habitués à jouer sur console de salon seront heureux de retrouver une ergonomie similaire à leur manette Xbox et PlayStation. Elle reprend en effet la même configuration qu’un pad Xbox Series ou qu’un Joy Con Switch, avec des joysticks asymétriques. Les boutons répondent bien, et les gâchettes sont plutôt réactives.

L’installation de la manette Backbone est relativement simple, et il vous suffit de télécharger l’application de Backbone pour en faire votre bibliothèque de jeux. Vous pourrez aussi avoir accès au service Steam Link pour retrouver vos jeux Steam sur votre smartphone. En dehors de Steam, l’application fonctionne avec les services de cloud gaming Xbox Game Pass, Nvidia GeForce Now, et Amazon Luna. La version dédiée à la PlayStation comprend de plus l’application PS Remote Play pour jouer à vos jeux en streaming, si vous êtes abonnés PS Plus.

Les manettes Backbone One // Source : Backbone

Est-ce que ces manettes Backbone One pour jouer sur son téléphone valent le coup en promotion ?

Si votre forfait mobile vous permet de jouer souvent sur votre smartphone à vos jeux Steam, Xbox ou PlayStation, alors c’est un accessoire qui vaut clairement le coup, surtout en promotion. Les manettes Backbone s’accompagnent d’un connecteur USB-C, et ne fonctionnent en principe qu’avec les smartphones Android. Elles sont donc aujourd’hui aussi compatibles avec le tout récent iPhone 15, qui troque son port Lightning contre un port USB-C. Notez que la manette Backbone intègre un port jack 3.5 mm pour y brancher un casque, et un port USB-C, afin de recharger le smartphone durant l’utilisation.

Pour aller plus loin avec la manette pour smartphone

👉 Consultez notre guide des meilleurs jeux PS5

👉 Consultez notre guide des meilleurs smartphones de 2023

C'est sûr : vous payez votre forfait 4G trop cher Votre prochain forfait mobile 4G ou 5G sans engagement est dans ce guide Comparateur forfait mobile sans engagement

Le futur de Numerama arrive bientôt ! Mais avant ça, on a besoin de vous. Vous avez 3 minutes ? Répondez à notre enquête

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.