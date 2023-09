L’avant-dernier épisode de la série Ahsoka évoque un personnage célèbre de la saga Star Wars, du moins si l’on connaît l’univers étendu ou la série d’animation The Clone Wars. C’est une ancienne Jedi, mais dont la trajectoire a été marquée par le côté obscur de la Force.

Que serait une série Star Wars sans ses références à la saga cinématographique ? Régulièrement, des clins d’œil à l’univers sont glissés au fil des épisodes. Ahsoka, évidemment, n’y échappe pas. Dans l’épisode 7, diffusé ce mercredi 27 septembre 2023, impossible d’échapper aux easter eggs. Mais il y en a un en particulier qui mérite quelques explications.

Un rappel toutefois : les paragraphes qui vont suivre contiendront évidemment des spoilers sur certains passagers de l’épisode — l’avant-dernier de la saison une. Il est donc conseillé de poursuivre la lecture que si vous êtes à jour. Sinon, revenez plus tard. Si vous connaissez un peu l’univers étendu de Star Wars, il des fort probable que vous connaissez déjà le personnage dont on va parler.

Pour les autres, rendez-vous sous l’image de mise en garde.

Attention, spoilers ! // Source : Numerama

Un enseignement du passé

La scène se passe durant le transit d’Ahsoka Tano d’une galaxie à une autre. Alors que son vaisseau se déplace dans l’hyperespace, grâce aux « baleines stellaires » (les purrgils). La Jedi répète ses gammes au sabre laser, sous le regard d’Anakin Skywalker, son maître. L’intéressé n’est toutefois pas vraiment là : il s’agit d’un enregistrement holographique.

Chronologiquement parlant, cette vidéo a été tournée durant la guerre des clones, quelque part entre les épisodes II et III de la saga cinématographique. À l’époque, Anakin Skywalker n’a pas encore mal tourné. Il est le maître d’Ahsoka Tano et lui prodigue son savoir — mais comme il n’est pas toujours à ses côtés, il lui a prévu quelques clips.

Ahsoka a eu l’occasion de se replonger dans son passé, quand elle était ado et disciple d’Anakin. // Source : Lucasfilm

Dans la dernière vidéo qu’il a tournée pour sa disciple, on entend Anakin lui faire un rappel : « au cours de cette guerre, tu ne vas pas affronter que de simples droïdes ». La jeune femme — à l’époque, c’était une adolescente — sera aussi confrontée à des adversaires autrement plus coriaces. C’est le cas du général Grievous et du comte Dooku, qui apparaissent dans la prélogie.

Ces deux personnages n’ont guère besoin d’être présentés. En revanche, il y a un troisième nom qui sera peut-être mystérieux pour les personnes qui n’ont pas une connaissance fine de l’univers étendu de Star Wars ou qui n’ont pas eu l’occasion de voir Star Wars en animation. Car ce troisième personnage apparaît dans The Clone Wars, aussi bien en film qu’en série.

Qui est Asajj Ventress dans Star Wars ?

Il s’agit d’Asajj Ventress. Vous trouverez sans peine sur le web des biographies très fouillées de ce personnage, mais ce qu’il faut retenir c’est qu’il s’agit d’une Jedi dont la trajectoire est quelque peu partie en vrille. En effet, Asajj Ventress devait être à l’origine une membre de l’ordre. Pendant dix ans, elle a été formée par le maître Ky Narec, avant que celui-ci ne soit tué au combat.

La mort de Ky Narec a eu un impact dévastateur sur Asajj Ventress, et cela a mis un coup d’arrêt à son cheminement vers le côté lumineux de la Force. Or, c’est aussi à cette période que la jeune femme croise la route d’un certain… comte Dooku. Et à la différence de Ky Narec, Dooku avait déjà un pied dans le côté obscur de la Force. Et c’est à cet art interdit qu’Asajj Ventress a été initiée.

Cette bascule dans le Mal a été d’autant plus facile que la jeunesse d’Asajj a été marquée par la violence. Originaire de Dathomir, la planète d’où viennent les Sœurs de la Nuit (Morgan Elsbeth, un personnage d’Ahsoka, vient aussi de là-bas, tout comme Merrin, l’une des héroïnes des jeux Star Wars Jedi: Fallen Order et Survivor), elle a été vendue à un pirate et réduite en esclavage.

Ahsoka Tano a déjà eu l’occasion d’affronter Asajj Ventress. // Source : Lucasfilm

Asajj Ventress avait donc déjà un profil très exposé au côté obscur bien avant de croiser la route de Dooku — en cela, on ne peut s’empêcher à Anakin, qui a aussi eu une enfance catastrophique en tant qu’esclave sur Tatooine. Il était donc aisé pour le comte d’en faire son apprentie et de s’en servir comme assassine dans toutes sortes de missions durant la guerre des clones.

Durant ce conflit galactique, Asajj Ventress a face à plusieurs célébrités de l’ordre Jedi : Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi et même une certaine Ahsoka Tano — ce qui explique pourquoi Anakin lui en parle dans son enregistrement holographique. Mais, contre toute attente, Asajj Ventress a fini par se retourner contre son ancien maître, qui a cherché à la tuer.

Trahie par Dooku, Asajj Ventress s’est détournée de la voie obscure qui se présentait à elle. Elle a fini par rejoindre son ancien clan, les Sœurs de la Nuit, sur Dathomir et, par la force des choses, s’est retrouvée à opérer ponctuellement aux côtés d’Obi-Wan et Ahsoka. Elle a même affronté Grievous et Dooku à quelques reprises. Il faut dire qu’elle avait des raisons de vouloir se venger.

C’est d’ailleurs à cette époque qu’Asajj Ventress s’est fortement rapprochée d’un Jedi « badass » et rebelle, Quinlan Vos (dont le nom a été cité au détour d’un épisode d’Obi-Wan Kenobi). En effet, Quinlan Vos a été missionné par le conseil de l’ordre Jedi d’assassiner Dooku lors d’une mission secrète. Et pour cela, Quinlan Vos a recruté Asajj Ventress.

Asajj Ventress, du temps où elle a pris ses distances avec Dooku et le côté obscur de la Force. // Source : Kindred Spirits — Star Wars Insider 159

La vie d’Asajj s’est achevée tragiquement, lors d’une ultime confrontation impliquant Quinlan et Dooku. Gravement blessée en raison d’un crash causé par une fuite sans espoir, l’ancienne tueuse s’est interposée une dernière fois entre Quinlan Vos et Dooku, pour empêcher ce dernier de tuer celui dont elle était tombée amoureuse. Un sacrifice qui a sauvé la vie de son amant.

Pour l’anecdote, Asajj Ventress a historiquement possédé des sabres laser à la teinte rouge — rien de bien surprenant, au regard de sa vie dramatique, marquée par la violence, le côté obscur et les meurtres. Cependant, elle a utilisé vers la fin de sa vie un autre sabre laser, à la couleur jaune cette fois — une manière de traduire son évolution dans la Force… un peu comme une certaine Rey.

Le futur de Numerama arrive bientôt ! Mais avant ça, on a besoin de vous. Vous avez 3 minutes ? Répondez à notre enquête

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.