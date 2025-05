Lecture Zen Résumer l'article

Tales of the Underworld, disponible en streaming sur Disney+ depuis le 4 mai 2025, s’intéresse au retour d’un personnage important de la guerre des clones : Asajj Ventress. Surtout, la série d’animation apporte une explication à sa résurrection.

Star Wars a un problème avec ses morts : ils ne meurent pas vraiment. Ou plutôt, ils ont tendance à revenir à la vie au moins une fois, pour une nouvelle aventure. Les exemples ne manquent pas : l’empereur Palpatine qui revient dans L’Ascension de Skywalker. Dark Maul que l’on recroise dans The Clone Wars. Ou encore Boba Fett qui n’a finalement pas été digéré par le sarlacc, sur Tatooine.

On a eu la même chose avec Asajj Ventress. Selon le roman Dark Disciple, paru en 2015, le destin du personnage aurait dû être scellé dans un final grandiose. Envoyée en mission pour tenter d’assassiner le comte Dooku, elle échoue et se fait finalement tuer. Sa dépouille est ramenée sur son monde natal, Dathomir. Fin de l’histoire ? Pas vraiment.

Dans un trailer pour la saison 3 de The Bad Batch, on a découvert non sans stupeur qu’Asajj Ventress était toujours en vie. Comment ? On l’ignorait encore il y a peu, puisque la série d’animation ne disait rien là-dessus. C’est finalement un autre dessin animé, Tales of the Underworld, qui a fini par livrer les explications tant attendues.

Attention, la suite de l’article inclut des spoilers sur Tales of the Underworld.

Somehow, Ventress returned

À dire vrai, le sujet est évacué très rapidement, dès le premier épisode de Tales of the Underworld. Il s’ouvre en effet sur un panorama de Dathomir, dans lequel on voit le Jedi Quinlan Vos, accompagné par Obi-Wan Kenobi, porter sa dépouille jusqu’à un bassin sacré. L’implication de Vos s’explique par le fait que lui et Ventress ont été amants.

Sous les yeux de Kenobi, Vos dépose donc Ventress dans l’eau et les deux hommes finissent par s’en aller. Mais au même moment, Ventress semble ramenée à la vie par une voix d’outre-tombe lui commandant de se « réveiller ». Ventress s’exécute et tente de regagner la surface alors que son corps sombre, mais c’est trop tard.

En émergeant de l’eau, elle n’apparaît que sous une forme spectrale, au milieu de flammes vertes — qui évoquent la sorcellerie particulière des Sœurs de la Nuit, le clan auquel appartenait Ventress. Alors qu’elle tente de mettre un pied sur la berge, la même voix, celle de Talzin, la maîtresse des Sœurs de la Nuit, lui ordonne de s’arrêter.

S’offre alors un choix à Ventress : elle peut demeurer dans ce monde éthéré, avec les autres Sœurs de la Nuit qui ont suivi avant elle ce même chemin, ou bien revenir parmi les vivants. La deuxième option, forcément très tentante, se fait toutefois à un prix particulier : celui de son amour pour Vos. Un choix qu’elle fait, lui permettant de se matérialiser.

Ce retour à la vie semble avoir pris du temps : Kenobi et Vos ne sont plus là et, surtout, les environs autour du bassin ont bien changé — l’eau a disparu intégralement par exemple. Et c’est à partir de ce prologue que Tales of the Underworld démarre pour de bon, avec des questions forcément en suspens : reverra-t-elle Vos ?

