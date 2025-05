Lecture Zen Résumer l'article

Le cycle de la Tour de Garde a durablement marqué le paysage de la fantasy française. L’intégrale est désormais en poche.

Il y a des événements littéraires, qui bousculent le paysage dans leur genre. La Tour de Garde en fait partie. Cette saga de fantasy est menée par deux plumes : Claire Duvivier et Guillaume Chamanadjian.

Deux trilogies, une saga : La Tour de Garde

Le projet est né chez une maison d’édition réputée pour la grande qualité de ses textes, soigneusement choisis et d’une diversité rare : les Forges de Vulcain. On y retrouve autant la science-fiction de River Solomon que l’enquête historique du Soldat désaccordé de Gilles Marchand. Pour l’amour de textes capables de bousculer notre réalité — politique, sensitive, philosophique –, c’est dans ce fabuleux écrin des Forges de Vulcain que la Tour de Garde a pu naître.

La Tour de Garde est composée de 6 livres. // Source : Livre de Poche

La saga est composée de deux trilogies interconnectées : Capitale du Sud, par Guillaume Chamanadjian, et Capitale du Nord, par Claire Duvivier. Ce monde, où la fantasy intervient comme une énigme à résoudre davantage qu’un contexte, est avant-tout ancré dans deux cités. Celles-ci sont inspirées du Siècle d’or néerlandais et de la Renaissance — oui, une atmosphère bien différente de la fantasy médiévale.

Cette saga reflète ainsi une passion urbaine, voire géographique : les villes sont des personnages de cet univers. Comme des voyageurs, les lecteurs et lectrices découvrent des coutumes, des lieux, des chemins ; de même qu’une pluralité de conditions sociales. Si la sensation de lire une fresque historico-philosophique est palpable, La Tour de Garde se fait pour autant le récit de personnages qui portent cette histoire en eux.

Les deux trilogies peuvent être lues indépendamment, d’autant que leurs styles littéraires et narratifs sont caractéristiques de l’auteur et de l’autrice, il s’agit toutefois bel et bien d’un univers partagé.

De quels livres est composée La Tour de Garde ?

Avec la parution du dernier tome (L’armée fantoche) au Livre de Poche, l’intégralité de la saga est désormais disponible en intégralité au format poche, pour toutes les bourses. Le découpage des tomes du cycle est comme suit.

Capitale du Sud, Guillaume Chamanadjian :

Tome 1 : Le Sang de la cité

Tome 2 : Trois Lucioles

Tome 3 : Les Contes suspendus

Capitale du Nord, Claire Duvivier :

Tome 1 : Citadins de demain

Tome 2 : Mort aux geais !

Tome 3 : L’armée fantoche

À retrouver auprès de votre librairie indépendante préférée.

