[Deal du Jour] C’est ce 10 septembre que prennent fin les offres de rentrée sur l’eShop de la Nintendo Switch. Vous pouvez profiter de réductions sur de nombreux jeux Switch, de la dernière nouveauté, au petit titre indé qui vous fait de l’œil depuis longtemps.

C’est quoi, ces promotions sur l’eShop de la Switch ?

Jusqu’au dimanche 10 septembre 2023, de nombreux jeux sont en promotion sur l’eShop de la Switch. Des cartes Nintendo eShop d’une valeur de 15 € à 100 € sont disponibles sur La Fnac. Vous pourrez approvisionner votre compte Nintendo Switch avec, et faire vos achats directement sur votre console.

4 jeux Switch en promotion à découvrir pour la rentrée

1. Eastward

Dans Eastward, vous devrez échapper au joug tyrannique d’une société souterraine, et remonter à la surface de l’Île-Cocotte. Grâce aux talents combinés de John et de Sam, les deux protagonistes, vous devrez parcourir de superbes villes, rencontrez des amis étonnants, résoudre des énigmes et affronter de nombreux ennemis. Cette quête, tantôt intimiste, tantôt épique, invite à la poésie dans un univers que David Lynch n’aurait pas renié. Grâce au train qui traverse le continent, vous explorerez d’étranges villes remplies de personnages loufoques, et des forêts remplies de monstres bizarres. À vous de voir comment vous en débarrasser. Même si le gameplay est parfois plus proche d’une aventure narrative, Eastward est suffisamment riche et rythmé pour ne pas provoquer l’ennui, si toutefois lire des textes ne vous dérange pas. De plus, sa magnifique direction artistique se savoure durant les 25 h que compte l’aventure.

Eastward possède une direction artistique de toute beauté // Source : Nintendo

2. Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection réunit treize jeux Tortues Ninja classiques de Konami. Cette collection offre l’occasion de se replonger dans de nombreux titres rétros sortis entre 1989 et 1993. Les joueuses et les joueurs les plus nostalgiques seront heureux de retrouver des jeux qui ont marqué leur enfance, ou du moins, leur rappel une époque sans triple A. Les plus curieux pourront s’amuser avec des jeux certes datés, mais toujours funs à jouer. Ils s’accompagnent en plus de nombreuses nouvelles fonctionnalités de confort comme l’ajout d’un mode en ligne pour certains titres ainsi que d’un mode coop en local en tête des fonctionnalités les plus intéressantes. Et pour les fans des TMNT, des dessins et croquis de développement ainsi que du contenu multimédia fait office de musée virtuel.

The Cowabunga Collection ravira les nostalgiques, et celles et ceux qui souhaitent se frotter à des titres old school // Source : Nintendo

3. 13 Sentinels: Aegis Rim

13 Sentinels : Aegis Rim est un jeu vidéo japonais de type Visual Novel. Le titre alterne entre des phases de dialogue et des phases de stratégie. Dans une ville japonaise des années 80, un objet non identifié débarque sur Terre et sème la panique. L’objet en question, un Kaijū, attaque le Japon. Les protagonistes, à la manière d’Evangelion, devront piloter des Mechas pour combattre la menace. La partie Aventure vous laisse découvrir le destin des 13 personnages principaux, tandis que le mode Bataille en deux parties vous laisse tout d’abord organiser les combats, puis y prendre part. Une structure peu classique, mais qui fonctionne. Presque totalement en 2D, le jeu est porté par de superbes graphismes à la patte manga plutôt chouette, sauf si vous y êtes allergique. Les phases de combat en vue aériennes sont intéressantes, sans constituer pour autant le cœur du jeu. Un titre à parcourir comme un manga, pour apprécier son histoire et ses personnages.

13 Sentinels: Aegis Rim est heureusement toujours agréable à parcourir des yeux // Source : Nintendo

4. Catherine: Full Body

Vincent sort avec Katherine (avec un K), sa petite amie depuis cinq ans. Lorsque cette dernière souhaite se marier, Vincent commet l’irréparable et la trompe avec Catherine (avec un C). Pris d’un sentiment de culpabilité monstrueux, Vincent commence à faire des cauchemars dans lesquels, vêtu d’un simple caleçon bon marché, il doit gravir de plus en plus haut une sorte d’immense structure pour rester en vie. C’est dans ses phases de cauchemars que vous devrez aider Vincent à pousser des blocs le plus rapidement possibles pour vous frayer un chemin. Vous l’aurez compris, Catherine: Full Body est un casse-tête étrange et fascinant dont l’intrigue explore la nature des relations amoureuses et l’implacabilité de certains choix. Un jeu à ne pas faire si vous rentrez tout juste dans une relation saine.

Les phases de jeu de Catherine sont entrecoupées de scènes de bar souvent drôles et reposantes // Source : Nintendo

5. Alan Wake Remastered

Alan Wake Remastered, sorti à l’origine en 2010, n’est ni plus ni moins qu’une simulation de Stephen King. Mise en scène à la manière d’un thriller paranoïaque teinté de fantastique, le jeu suit l’histoire de l’écrivain torturé Alan Wake, qui part à la recherche de sa femme disparue. Durant son périple, Alan découvre les pages d’une histoire d’horreur qu’il est supposé avoir écrit, mais dont il n’a aucun souvenir. C’est alors qu’il perd pied peu à peu avec la réalité, et que le titre bascule progressivement dans l’horreur psychologique. Vous devrez alors combattre les ténèbres, armé de votre lampe torche et de votre courage. Entre Twin Peaks et un roman de maître de l’horreur, Alan Wake est un titre extraordinaire à l’ambiance unique et à la mise en scène soignée, qui n’a rien perdu de sa superbe. Alors que la suite est attendue pour octobre 2023, ce remaster comprend le jeu d’origine ainsi que ses deux extensions.

Alan Wake accuse ses 13 ans, mais l’ambiance reste intacte // Source : Nintendo

