Il paraît que la Nintendo Switch 2 était à la gamescom, salon de jeux vidéo organisé à Cologne, où Numerama était présent. Mais elle n’aurait été présentée qu’à des développeurs.

Plus les jours passent, plus on se rapproche de la sortie d’une nouvelle console Nintendo, qui succèdera à la Switch. Si cette dernière conserve un rythme de ventes invraisemblable au regard de son âge, la firme nippone ne pourra pas compter éternellement sur elle. C’est le sens de l’histoire : en 2024, la console hybride fêtera ses sept ans et on risque de voir débarquer de plus en plus de rumeurs à propos d’une éventuelle Switch 2.

Mieux, il paraît que cette Switch 2 existe déjà. C’est tout du moins ce que rapporte Eurogamer dans un article publié le 7 septembre. Je suis me suis même retrouvé à quelques mètres d’elle sans le savoir. En effet, le média, très sérieux, évoque une présentation privée auprès de certains développeurs privilégiés (pas de presse conviée, donc), organisée à la gamescom (salon de jeux vidéo couvert par Numerama). Cette indiscrétion est corroborée par Video Games Chronicles, qui cite ses propres sources.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild avec de jolis graphismes // Source : Digital Dreams

La « Switch 2 » existerait déjà (incroyable)

La première démo à laquelle ont pu assister les studios concernerait The Legend of Zelda: Breath of the Wild, avec une version visuellement plus aboutie en termes de framerate et de définition. Attention, cela ne veut pas dire que cette aventure de Link ressortira sur une éventuelle Switch 2 : on parle ici d’une présentation technique servant à montrer de quoi serait capable la future console de Nintendo.

La deuxième démo se serait basée sur l’expérience Matrix Awakens développée à partir de l’Unreal Engine 5 — moteur conçu par Epic Games. Une expérience que les propriétaires d’une PS5 et/ou d’une Xbox Series connaissent bien puisqu’ils ont pu la télécharger sur leur console. Là encore, l’idée aurait été de mettre en avant les capacités de la Switch 2, à priori compatible avec la technologie d’upscaling DLSS de Nvidia (avec du ray tracing). Ce qui aurait d’ailleurs dû être le cas de la Switch Pro.

Bien évidemment, la véracité de cette présentation ne veut rien dire quant au calendrier prévu par Nintendo concernant l’officialisation de la Switch 2 (dont on ignore le nom). Tout juste peut-on affirmer qu’une nouvelle console est bel et bien en préparation du côté de la multinationale nippone, ce qui n’étonnera pas grand-monde. Nintendo a déjà confirmé qu’il n’y aura pas de Switch 2 lancée pendant l’année fiscale en cours, qui se termine le 31 mars 2024. Mais, au-delà de cette date, tout est possible et on peut espérer une commercialisation avant Noël si les choses s’accélèrent vraiment.

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !