Depuis minuit et jusqu’à demain 23:59, profitez des Prime Day Amazon. Deux jours de bons plans et de rabais exclusivement réservés aux membres Amazon Prime. Smartphones, tablette, chargeurs, souris, écrans, tout le rayon tech, informatique et multimédia est concerné. Numerama reste à l’affut et ne vous relaye rien que les meilleures offres.

Mettez de côtés les soldes d’été. Les Prime Day débarquent pour 48 heures intenses de promotions et de rabais exclusivement réservés aux membres Amazon Prime. Pendant ces deux jours fous, il faut aller vite. Sans plus tarder, découvrez notre sélection de bons plans tech, rafraîchit régulièrement.

Pour aller plus loin Amazon Prime Day 2023 : ne vous faites pas avoir

Récap des meilleures offres des Prime Day

Apple iPhone 14 à 869 €

Le dernier iPhone d’Apple, dans sa version classique, coûte 1 019 € sur le site de la marque. Sur Amazon, vous l’avez en ce moment pour 869 €.

Alors oui, l’iPhone 14 ne révolutionne pas la téléphonie à sa sortie et Apple s’est contenté de reprendre sa recette, mais qui fonctionne toujours aussi bien. Processeur Bionic A15 fonctionnel, qui animait déjà l’iPhone 13, un design toujours aussi fin avec un large écran de 6,1 pouces assortie d’une dalle Amoled équipée comme toujours de la définition Super Retina. Un module photo qui permet de prendre de beaux clichés de jour comme de nuit. Même si les modèles plus premium de la marque réalisent des prouesses photographiques, l’iPhone 14 se défend plutôt bien. La batterie de l’iPhone ne vous laissera pas tomber et vous pouvez compter une bonne journée d’utilisation. Comme toujours avec Apple tout tourne sans accrocs. Si à 1 019 € on lui préfère l’iPhone 13. À ce prix, il n’y a aucune raison de ne pas se laisser tenter.

Chargeur de voiture Mag Safe Belkin à 27 €

Initialement vendu pas loin de 50 €, le chargeur de voiture Mag Safe Belkin pour iPhone profite des Prime Day pour passer à 26,99 €.

Belkin, connu pour ses équipements multimédia et ses stations de charge homologuées par Apple, permet de s’équiper à moindre coût. La technologie MagSafe, parfaitement étudiée pour les iPhone, garantit une excellente stabilité du téléphone pendant la conduite tout en assurant la recharge du mobile sans fil. Bien sûr, le dispositif est relié à l’allume-cigare comme les chargeurs de voitures traditionnels. Le chargeur délivre une puissance de 10 W et le socle pivote afin d’orienter le téléphone comme bon vous semble.

SteelSeries Arctis Nova 7X à 139 €

À l’occasion des Prime Day, l’excellent casque Arctis Nova 7X, initialement affiché à pas loin de 200 €, perd une bonne cinquantaine d’euros pour passer à 139 € .

SteelSeries est une marque connue dans le monde du gaming pour ses équipements de bonne facture plutôt accessible. Le casque Arctis Nova 7X ne déroge pas à la règle et la série des Arctis Nova 7 figure parmi les meilleures références de casque de la marque. Compatibles avec toutes les consoles, Xbox incluse, il dispose d’une autonomie de pas moins de 40 heures. Rechargez-le durant un quart d’heure et récupérez environ six heures d’utilisation. La restitution du son spatial à 360° offre une immersion complète en jeu renforcée par le système acoustique Nova permettant le réglage de l’égaliseur paramétrique. Jouez confortablement durant des heures grâce à son arceau rembourré et réglable qui s’adapte à quasiment toutes les morphologies. Branchez en simultanée

Jabra Elite 7 Pro à 139 €

Marque de son haut de gamme, Jabra est reconnu pour ses casques et écouteurs. Le modèle Elite 7 Pro, initialement au prix de 199 € sur le site officiel de la marque, passe à 139 € pour les Prime Day.

En plus de leur bonne réduction de bruit active, les Jabra Elite 7 Pro s’équipe de quatre microphones et de la technologie Jabra MultiSensor Voice pour prendre vos appels ou que vous soyez avec une restitution claire de votre voix. Sa certification IP55 lui garantit une protection contre la poussière et les jets d’eau. Pas de souci donc, pour écouter vos pistes préférées sous la pluie. Confortables, les écouteurs intra-auriculaires Jabra Elite 7 Pro viennent avec des embouts de différentes tailles pour s’adapter aux différents conduits auditifs. Côté autonomie, il permet une trentaine d’heures d’écoute avec le boitier, et 8 heures de musique avec l’ANC activée. La charge rapide permet de récupérer une heure d’utilisation en cinq minutes de charge.

Kindle 2022 à 70 €

La célèbre liseuse d’Amazon, habituellement vendu 99 €, est affichée à 69,99 € à l’occasion des Prime Day.

La dernière version du Kindle entré de gamme d’Amazon est un peu cher en dehors de toute promotion, et la Paperwhite semble une alternative plus intéressante en termes de rapport qualité-prix. En revanche, à moins de 70 €, plus aucune hésitation à avoir. Le Kindle d’Amazon permet de stocker jusqu’à 16 Go d’ouvrages et vous permet de vous constituer une véritable bibliothèque ambulante. Cette nouvelle version 2022, voit l’arrivée d’un port USB-C, pratique pour la recharge et le transfert de données. Plus légère et plus compacte, la liseuse s’équipe d’un écran haute résolution de 300 ppp pour un affichage net et un confort de lecture.

Google Pixel 7 à 549 €

Le dernier smartphone de Google s’offre une jolie réduction d’une centaine d’euros à l’occasion des Prime Day. De 649 €, il passe à 549 €.

Même s’il y a peu d’évolution par rapport à son prédécesseur, le dernier smartphone de Google, le Pixel 7, s’offre de jolies bordures fines et un bel écran de 6,3 pouces surmonté d’une dalle Amoled. On peut toujours compter sur la qualité des photos qui ont fait la réputation des Pixel, notamment grâce à son double capteur photo de 50+12 mégapixels avec ultra-grand-angle. La puce Tensor G2 anime l’appareil et les 8 Go de RAM assurent une utilisation fluide et une navigation agréable dans les menus.

Batterie externe Anker 335 Power Core 20K à 40 €

Très utile, mais souvent chère, les batteries Anker valent vraiment le coup pendant les ventes flash d’Amazon. Habituellement à plus de 60 €, vous avez aujourd’hui et demain pour profiter de la Anker Power Core 20K à 39,90 €.

Spécialiste du câble en tout genre, la marque Anker propose chargeurs et batteries externes sur lesquels on peut compter. Avec son port USB-C accompagné de 2 ports USB-A, la 335 Power Core 20K recharge jusqu’à trois appareils simultanément. La charge rapide de 20W permet à un iPhone 13 de récupérer la moitié de sa batterie en seulement une demi-heure. Compatible avec les tablettes, montre connectées et smartphone Samsung et Apple, il lui faut un peu plus de six heures pour récupérer ses 20 000 mAh de capacité.

C'est sûr : vous payez votre forfait 4G trop cher Votre prochain forfait mobile 4G ou 5G sans engagement est dans ce guide Comparateur forfait mobile sans engagement

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.