Avec son MoGo 3 Pro en forme de canette, Xgimi s’adresse à un public de plus en plus nomade qui ne veut pas de télé à la maison. Le vidéoprojecteur, avec son format ultra-portable, peut être déplacé facilement et embarque Google TV pour accéder à l’intégralité des services de streaming avec un simple partage de connexion. Nous l’avons testé pendant deux mois sur un grand mur blanc.

Au fil des années, les habitudes évoluent. Autrefois utilisés exclusivement pour regarder les chaînes de télévision traditionnelles, les téléviseurs se transforment en de grands écrans destinés à regarder des contenus plus variés, depuis les grandes plateformes de streaming. Les plus jeunes accordent moins d’importance aux grands écrans que leurs parents. La preuve : ils sont beaucoup à regarder des films, des séries ou du sport sur leur ordinateur portable ou sur leur téléphone. La télévision est devenue un bien de consommation comme un autre, sans support fixe.

Parfois, quand il y a un match de foot ou une nouvelle série, les personnes qui ne possèdent pas de télé regrettent probablement leur choix. C’est à ce public que Xgimi s’adresse avec le MoGo 3 Pro, un petit boîtier en forme de canette capable de transformer n’importe quel mur en un écran géant, avec une bonne qualité. La force du produit est de servir ponctuellement et d’embarquer Google TV avec toutes les applications préinstallées. Nous l’avons testé quotidiennement pendant deux mois, dans un appartement sans téléviseur, mais avec un grand mur blanc.

Une canette ultra-portable et séduisante : le coup de force de Xgimi

La plus grande qualité du Xgimi MoGo 3 est indéniablement son design qui n’a rien à voir avec la plupart des vidéoprojecteurs.

Exit le gros boîtier rectangulaire pas facile à installer, place à une petite canette qui tient toute seule, avec une partie supérieure capable de pivoter pour révéler la lentille de projection. Ce design redoutablement malin permet de projeter un écran géant n’importe où en posant l’appareil à une distance raisonnable (il faut être au moins à 1 mètre pour un affichage correct, mais on recommande plutôt 2 ou 3 mètres). Table basse, rebord d’un canapé, étagère assez loin du mur (même sur le côté)… il y a plein de scénarios possibles. Xgimi fait ensuite les calculs et affiche une image droite au format 16:9 sur le mur.

Le MoGo 3 Pro dispose d’un design très simple, avec une télécommande épurée. // Source : Numerama

Grâce à la technologie « ISA », Xgimi s’occupe, en théorie, de toute la partie configuration. Il n’y a pas à calibrer soi-même l’écran : les capteurs du MoGo 3 Pro tentent de proposer l’image la plus rectangulaire et la plus nette. Ce n’est pas totalement parfait, puisqu’il arrive assez souvent que l’image dépasse du mur (on peut évidemment la rétrécir dans les réglages), mais c’est efficace. Gare à ne pas donner un coup de coude par erreur dans le vidéoprojecteur, au risque de réinitialiser la configuration, ce qui est à chaque fois très frustrant. La bonne nouvelle est qu’il y a un bouton dédié à la mise au point sur la télécommande, qui permet de relancer le processus sans avoir à faire un tour dans les réglages.

Dans les réglages, on peut ajuster manuellement la taille de l’écran. Le projecteur diffuse toujours sur une large surface, mais ajuste la taille du rectangle. // Source : Numerama

Avec une définition de 1920 par 1080 pixels, le Xgimi MoGo 3 Pro n’est pas le meilleur des vidéoprojecteurs. Cette définition est difficile à atteindre avec une projection décalée, puisque beaucoup de pixels restent éteints. Mais, pour un petit vidéoprojecteur, la qualité est tout à fait honorable. Sa principale faiblesse est sa luminosité trop faible en plein jour, qui forcé à éteindre les lumières et à tirer les rideaux pour profiter de la meilleure image. Côté son, c’est correct, mais en mono. Un son qui vient de la droite ou de la gauche n’est jamais agréable. La bonne nouvelle est que les ventilateurs sont silencieux.

Avec un peu de lumière au salon, difficile de vraiment profiter d’une expérience immersive. // Source : Numerama

Quand on éteint tout, la qualité est nettement plus satisfaisante. // Source : Numerama

Autre idée originale : en position fermée, le vidéoprojecteur dispose d’un mode veilleuse. On doit vous avouer ne pas comprendre à quoi cela sert, puisque le produit diffuse de la lumière, mais se met en veille. Un mode enceinte aurait été beaucoup plus pertinent, surtout pour un produit livré avec un crochet pour sac à dos.

Un pied qui intègre une batterie : le meilleur accessoire possible pour un vidéoprojecteur

Par défaut, le Xgimi MoGo 3 Pro doit être relié au courant pour fonctionner. La bonne nouvelle est qu’il utilise n’importe quel chargeur USB-C avec une puissance suffisante (65 W) et qu’une batterie externe peut techniquement l’alimenter plusieurs heures.

Le MoGo 3 Pro coûte 499 euros, mais un accessoire à 80 euros permet de le rendre bien meilleur (il y a un pack à 579 euros). Il s’agit d’un pied pour le faire tenir n’importe où sans avoir à le poser sur un meuble, avec en bonus une batterie intégrée. Le PowerBase Stand est une idée de génie pour un aussi petit produit, puisqu’il permet de transporter son match de foot entre le salon et la chambre, voire de l’amener sur la terrasse. Il n’y a rien à faire, tout fonctionne parfaitement.

Le PowerBase Stand du Xgimi MoGo 3 Pro. // Source : Numerama

Notre conseil est le suivant : achetez le MoGo 3 Pro avec son pied avec batterie. Cet accessoire lui donne un avantage phénoménal par rapport à un téléviseur classique. Comptez environ deux heures d’autonomie sur batterie, avec la possibilité de brancher le pied au courant pour le recharger en continu ou étendre son autonomie avec une batterie externe.

Un processeur trop lent et une connectique trop gadget : les défauts du Xgimi MoGo 3 Pro

Pendant deux mois, nous avons utilisé tous les jours le vidéoprojecteur de Xgimi pour regarder la télévision le soir. Dans un appartement sans télé, le produit s’est transformé en un accessoire ultime pour regarder une série sans se tordre le dos avec un ordinateur sur le lit avant de dormir. La qualité vidéo est largement à la hauteur de nos attentes : Xgimi propose un produit bien supérieur aux produits d’entrée de gamme que l’on trouve sur Amazon ou AliExpress. C’est évidemment moins bien qu’une configuration home cinéma, mais ce n’est évidemment pas le but : le MoGo 3 Pro se destine aux personnes qui ont un usage multimédia occasionnel.

Outre sa luminosité moyenne, le principal problème du MoGo 3 Pro est la trop faible puissance dédiée à son système d’exploitation Google TV. Si l’on trouve bien toutes les applications de streaming facilement (avec la même interface laborieuse que dans le Google TV Streamer ou le dernier Chromecast), force est de constater que la puce ne suit pas. Il y a des lags quand on utilise la télécommande, y compris quand on augmente ou baisse le volume. Plus embêtant : certaines applications, comme myCANAL, crashent de temps en temps, sans doute par saturation de la mémoire vive. C’est comme si on utilisait un smartphone d’entrée de gamme géant : la taille ne fait pas tout.

Quand il est fermé, le MoGo 3 Pro prend cette forme. // Source : Numerama

Autre défaut : il n’y a pas de port HDMI, mais uniquement du Micro HDMI. Une connectique que personne n’a à la maison, ce qui empêche le branchement d’une Nintendo Switch par exemple. Le produit n’est de toute façon pas optimisé pour le gaming. On peut aussi déplorer une sortie de veille un peu trop lente, sans doute due au trop faible processeur.

Bref, avec un meilleur processeur et une projection plus lumineuse, le Xgimi MoGo 3 Pro serait parfait. En attendant, il est déjà très bon pour les personnes qui en ont marre de regarder la télévision sur leur téléphone. Et si vous vous posez la question : il est possible de l’utiliser sans fibre à la maison. Du partage de connexion suffit amplement !

Où acheter le Xgimi MoGo 3 Pro au meilleur prix ?

Le vidéoprojecteur portable est commercialisé à partir de 499 euros sur le site de Xgimi, hors promotion. Le pack avec pied/batterie démarre à 579 euros. Nous vous recommandons cette option.

