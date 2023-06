Voilà plus de six mois que ChatGPT est ouvert au public. Le chatbot d’OpenAI a évolué depuis. L’occasion de souligner quelques astuces pour exploiter plus efficacement l’IA générative.

Il n’est plus nécessaire de présenter ChatGPT : depuis qu’il est apparu dans l’espace public fin novembre 2022, l’agent conversationnel développé par le laboratoire américain OpenAI a bénéficié d’une couverture médiatique hors norme. Tout a été écrit sur ce chatbot, son fonctionnement, ses performances, ses ratés et ses conséquences potentielles sur la société.

Plus de six mois ont passé depuis son lancement. L’outil a évolué au fil du temps et son utilisation a permis de dégager des astuces pour mieux s’en servir. En voici une poignée — ce n’est pas une liste exhaustive. Elle pourra s’étoffer au fil du temps, au rythme des mises à jour du chatbot. Ces conseils ne bouleverseront pas les experts du chatbot, mais ils pourront aider les autres.

Un rappel, à toutes fins utiles : il est recommandé de ne pas croire sur parole ce que dit ChatGPT, puisque l’IA peut ponctuellement « halluciner », c’est-à-dire raconter des bêtises. Le chatbot a beau s’appuyer sur de vastes ressources, et actualisées, il n’est pas infaillible. Il faut donc conserver un œil critique sur le travail produit, en le recoupant si besoin.

Effacer l’historique et refuser l’entrainement de ChatGPT avec ses données

ChatGPT conserve par défaut l’historique des conversations que vous avez avec l’outil. Il est toutefois possible de les effacer au cas par cas — en cliquant dessus, une icône de poubelle est visible. Vous avez aussi un raccourci pour tout effacer d’un coup, à côté de votre profil. Enfin, vous pouvez dire à ChatGPT de ne pas utiliser vos discussions pour entraîner son intelligence artificielle.

La désactivation de l’historique et de l’entraînement, lors de son lancement en avril. // Source : Capture d’écran

ChatGPT existe en application mobile

ChatGPT est d’abord apparu sous la forme d’un site web. Mais il est tout à fait possible de se servir du chatbot avec une application mobile. Depuis la fin mai, l’outil est décliné pour l’iPhone. On vous dit comment installer ChatGPT sur l’iPhone. La version pour Android n’est pas encore sortie. Il est aussi possible de visiter ChatGPT en version web, depuis son mobile

ChatGPT sur un iPhone 14 Pro Max. // Source : Numerama

On peut parler à ChatGPT avec Siri

C’est la conséquence directe de la disponibilité de ChatGPT sur iOS avec une appli officielle. On peut utiliser l’intelligence artificielle (IA) générative avec une autre IA — Siri, l’assistant virtuel développé par Apple pour son environnement logiciel. En clair, on peut donner oralement des instructions à ChatGPT. C’est plus pratique que de tout taper au clavier.

« Hey Siri, lance ChatGPT ». // Source : Apple

Utiliser gratuitement GPT-4

De base, ChatGPT fonctionne avec GPT-3.5, qui est une version de son modèle de langage GPT. Il est possible de passer sur GPT-4, annoncé comme plus performant ; il faut pour cela passer sur un autre outil. Un partenariat avec Microsoft permet en effet à l’entreprise américaine de proposer GPT-4 gratuitement avec Bing, son moteur de recherche.

Microsoft Bing // Source : Capture Numerama

Des plugins avec ChatGPT

OpenAI avait annoncé en mars son intention d’intégrer des plugins avec ChatGPT. Concrètement, il est possible de réserver un billet d’avion avec le chatbot. En mai, on en a sélectionné quatre qui permettent de prolonger les capacités de l’outil. La liste des extensions fonctionnant avec ChatGPT devrait s’étoffer avec le temps, le transformant en assistant de plus en plus capable.

ChatGPT pour planifier des vacances, une bonne idée ? // Source : Canva

