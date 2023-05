OpenAI vient de dévoiler son application ChatGPT maison pour iPhone. C’est une petite révolution qui ne devrait pas manquer d’éclipser les nombreuses contrefaçons présentes sur l’App Store.

Genie, AI Chat Ask Chatbot Assistant, GoatChat, ChatGuru… En France, lorsqu’un utilisateur d’iPhone cherche le terme « ChatGPT » sur l’App Store, plusieurs dizaines de résultats s’affichent. Des applications tierces à profusion qui affirment proposer la version classique de ChatGPT, en se basant sur l’API d’OpenAI. Ces services souvent gratuits n’hésitent parfois pas à aspirer les données personnelles des utilisateurs.

Cette pagaille généralisée semble toutefois sur le point de prendre fin. Jeudi 18 mai 2023, OpenAI a annoncé l’arrivée de son application officielle. Une première version est disponible uniquement sur iPhone et dans une liste restreinte de pays, excluant la France — ce qui peut rappeler le cas de Bard, l’IA de Google. Comme pour la version web classique, l’app reprend le modèle GPT-3.5 pour les utilisateurs gratuits et GPT-4 avec l’abonnement ChatGPT Plus.

ChatGPT sur iOS : une ergonomie travaillée

Pour fonctionner, « OpenAI ChatGPT » nécessite au minimum la version 16.1 d’iOS. Les développeurs de la startup californienne ont mis l’accent sur l’ergonomie et la simplicité d’utilisation de l’IA. OpenAI promet une expérience utilisateur bonifiée, avec des réponses générées plus rapidement. Selon la communication officielle de l’entreprise, ChatGPT n’est plus un simple assistant virtuel, c’est une véritable alternative aux recherches sur le web.

Classiquement, l’application reprend l’historique des conversations passées sur la version web. La synchronisation est automatique entre tous les appareils.

La version d’iOS pourrait cependant présenter un bridage virtuel en raison de la politique stricte d’Apple sur la modération des contenus. Les règles du géant de Cupertino précisent notamment que les contenus « diffamatoires, discriminatoires ou mesquins » tout comme les « fausses informations » sont interdits au sein des applications disponibles sur le store. Or, ChatGPT est parfois victime d’hallucination et présente des informations pouvant relever de la diffamation.

Une reconnaissance vocale poussée

La version actuelle de ChatGPT pour iPhone comprend une fonctionnalité inattendue et audacieuse : Whisper. Derrière ce nom de code énigmatique se cache le réseau neuronal d’OpenAI dédié à la reconnaissance vocale. Formé sur plus de 680 000 heures de données multilingues, l’outil permet de retranscrire avec une grande précision les paroles, quels que soient l’accent et le lexique employés. Le système est capable de reconnaître une flopée de langues, même avec un bruit de fond prononcé.

Discuter avec ChatGPT devient ainsi encore plus facile et intuitif. Il suffit de parler à son téléphone et l’IA répondra presque instantanément. OpenAI prévoit de déployer l’application dans de nouveaux pays durant prochaines semaines. Une version Android est également en préparation et devrait arriver « bientôt ». Avec « OpenAI ChatGPT » et sa fonctionnalité de reconnaissance vocale, la startup fondée par Sam Altman pourrait rapidement faire de la concurrence aux assistants vocaux natifs d’Apple et de Google.

