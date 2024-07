Lecture Zen Résumer l'article

Des rendez-vous entre étudiants ont été analysés par des humains et ChatGPT. Les chercheurs ont comparé ensuite les conclusions tirées par les juges et l’intelligence artificielle pour déterminer s’il y avait match entre les participants.

Faut-il consulter ChatGPT après un rendez-vous galant ? Des chercheurs de plusieurs universités américaines ont fait analyser les conversations de 964 rendez-vous de speed dating par des humains et une intelligence artificielle, puis ont comparé les comptes-rendus avec le ressenti des participants. L’étude publiée en juin 2024 révèle que ChatGPT peut détecter une attraction romantique et même prédire si deux personnes échangeront leurs coordonnées.

Pour arriver à une telle conclusion, les chercheurs ont organisé une douzaine de rendez-vous de quatre minutes entre 187 étudiants. Dix-huit juges humains et l’agent conversationnel d’OpenAI ont visionné ensuite les vidéos et les retranscrits des échanges entre jeunes.

Les participants aux speed-dating devaient dire aux chercheurs s’ils avaient échangeé leur coordonnées. // Source : Columbia University

Les résultats ont montré que les programmes d’intelligences artificielles avaient dés conclusions similaires aux humains pour décider si une personne était prête à proposer une seconde rencontre.

Les humains étaient meilleurs pour « interpréter » des réactions ou des gestes des étudiants, mais ChatGPT était plus concret pour décider si les deux volontaires allaient échanger leurs coordonnées à la fin du rendez-vous.

ChatGPT et les humains ont fait des erreurs sur les émotions

ChatGPT et les humains ont fait des erreurs et sont à la fois tombés d’accord sur plusieurs aspects. D’abord, les deux se sont mépris sur des réactions positives qui en réalité n’étaient que de la politesse pour les participants. En revanche, des références à l’argent, à la santé et à la famille se sont avérées être des critères plus importants tant pour les candidats que pour les juges. Parler d’argent était d’ailleurs perçu négativement.

Les chercheurs pensent que ChatGPT devrait être confronté plus souvent à des flirts en humains pour observer les interactions, les sourires, les contacts visuels et le langage corporel.

« Dans l’ensemble, notre travail suggère que des outils d’intelligence artificielle comme ChatGPT ont la capacité d’interpréter les dynamiques sociales dans les conversations naturelles » conclut l’étude. « Nous prévoyons que leurs capacités à interpréter des dynamiques conversationnelles devrait significativement augmenter au cours des prochaines années » peut-on lire dans le rapport. L’amour, encore un domaine où l’IA pourrait s’immiscer.

