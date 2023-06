Grâce aux plugins, ChatGPT peut gagner en efficacité en débloquant de nouvelles capacités. Résumer une vidéo, rechercher des informations dans un PDF ou sur les réseaux sociaux… Plusieurs usages sont déjà possibles.

Présentés en mars 2023, les plugins de ChatGPT ont été présentés par OpenAI comme des briques logicielles supplémentaires qui permettent à ChatGPT d’accéder à des informations récentes, en lui donnant une sorte d’accès à Internet.

« Bien qu’il ne s’agisse pas d’une analogie parfaite, les plugins sont les « yeux et les oreilles » des modèles de langage », explique OpenAI. Créés par des développeurs tiers, les plugins offrent une connexion entre ChatGPT et les contenus présents sur le web. Nous en avons essayé.

Comment activer les plugins dans ChatGPT ?

Actuellement, l’activation des plugins dans ChatGPT est réservée aux utilisateurs de ChatGPT Plus. Cette restriction est due au fait que seule la version GPT-4 est compatible avec l’intégration des plugins. Autre problème, l’utilisation des plugins demande de nombreuses itérations. Or, GPT-4 ne peut pas dépasser le cap des 25 messages toutes les trois heures. Après cette limite, OpenAI bride virtuellement son utilisation. Bref, leur usage est encore très expérimental.

La procédure d’activation des plugins est relativement simple mais nécessite d’utiliser la version web de ChatGPT. Impossible dès lors d’utiliser l’application pour smartphone. Rendez vous dans « Settings », puis « Beta features » et cochez la case « Plugins. » Démarrez ensuite un nouveau chat avec GPT-4. Cliquez sur le menu plugins et enfin sur « Plugin Store » pour rechercher un plugin parmi les dizaines de disponibles. Une fois l’extension installée, activez la en cochant la case correspondante dans le menu supérieur de GPT-4.

Comment activer les plugins dans ChatGPT ? // Source : Capture d’écran

1. AskYourPDF : pour analyser, synthétiser ou questionner un PDF

Bien qu’OpenAI propose une version de GPT-4 connectée à Internet, cette dernière ne prend pas en charge les PDF. Heureusement, plusieurs développeurs ont mis en ligne des plugins destinés aux PDF. AskYourPDF, l’un d’entre eux, permet à GPT-4 d’interagir avec ces fichiers. Résumer un document en quelques lignes ou sous forme de liste à puces devient alors possible.

Plus utile, vous pouvez interroger ChatGPT avec une question précise sur le texte. Plus efficace qu’un simple CTRL + F dans votre navigateur. Pour l’occasion, nous avons fourni à l’IA la dernière version (Texte de la commission, n° 1234-A0 rectifié) du projet de loi relatif à la programmation militaire (2024-2030). En quelques secondes, ChatGPT résume 80 pages de manière assez efficace. Lorsqu’on lui pose une question sur les différentes mentions de la guerre en Ukraine, l’IA parcourt le document et formule une réponse tout à fait cohérente.

La loi de programmation militaire prend en compte le contexte géopolitique de la guerre en Ukraine. // Source : Capture d’écran

AskYourPDF peut également être très utile pour appréhender la première lecture d’un article scientifique, ou tout simplement un texte trop long.

2. ChatWithVideo : pour interagir avec une vidéo YouTube

ChatWithVideo décrit le concept de l’une des dernières vidéos de MrBeast. // Source : Capture d’écran

ChatWithVideo permet à ChatGPT de regarder une vidéo. L’IA ne va pas réellement visionner la vidéo mais récupère simplement le script généré par YouTube. Sur le store, de nombreux plugins existent, mais après plusieurs tests, ChatWithVideo semble le plus efficace (le feu service offert par Chat YouTube était cependant plus pratique). ChatWithVideo peut vous aider à résumer une vidéo, dresser une liste à puces des conseils distillés (dans le cadre d’une formation) ou expliquer le concept d’une vidéo.

Le plugin peut se révéler très utile avec une vidéo tutoriel. En quelques secondes, l’IA va générer la procédure complète, sans que vous ayez besoin de visionner la vidéo. ChatWithVideo présente toutefois encore certaines limitations. La majorité des vidéos non traduites en anglais ne peuvent être exploitées, tout comme les vidéos conçues pour un public restreint (nécessitant une connexion au compte YouTube).

Attention, ChatGPT a (classiquement) tendance à halluciner. Il peut répondre à votre question en se basant sur ses propres connaissances et non sur les informations présentes dans la vidéo.

La vidéo d’un pontage coronarien est expliquée simplement par ChatGPT. // Source : Capture d’écran

3. Social Search : pour analyser Twitter

L’analyse des réseaux sociaux à des fins d’étude peut parfois être longue et fastidieuse. Social Search permet à ChatGPT d’accéder à l’ensemble des messages publics postés sur Twitter. Il est possible de remonter les derniers tweets relatifs à un mot clé ou un hashtag. Un outil utile pour analyser, comprendre et anticiper les tendances sur le réseau social. En France, les tendances générales peuvent apparaître biaisées, Social Search se basant principalement sur les sujets populaires aux Etats-Unis.

Que pensent les Twittos de l’Apple Vision ? // Source : Capture d’écran

Pour les particuliers, hormis pour effectuer des analyses spécifiques sur un sujet, Social Search présente un intérêt limité. Pour les professionnels en revanche, Social Search peut être utilisé – par exemple – pour surfer sur une tendance et maximiser l’audience de ses publications.

Exemple fictif ci-dessous : le social média manager d’une marque française de voiture, qui souhaite optimiser sa visibilité sur Twitter avec les dernières tendances.

Social Search est utile pour faire analyser à ChatGPT des tendances sur Twitter. // Source : Capture d’écran

4. ScholarAI : pour obtenir des réponses scientifiques fiables

Les dernières publications scientifiques sur l’intelligence artificielle. // Source : Capture d’écran

ChatGPT étant basée sur une IA, et les IA étant sujettes à des hallucinations, ce dernier peut inventer éhontément des informations. Rechercher des faits précis et obtenir une réponse fiable et sourcée apparaît parfois complexe. Le plugin ScholarAI apporte des solutions aux chercheurs ou aux particuliers souhaitant obtenir des réponses fiables et sourcées à leurs questions scientifiques ou médicales.

ScholarAI permet à ChatGPT de rechercher dans une base de données de plus de 40 millions de publications scientifiques évaluées par des pairs. Lorsqu’on lui pose une question scientifique, ChatGPT répond en citant de nombreuses études et propose plusieurs liens hypertextes pour continuer plus en profondeur la recherche. Chaque article est résumé en quelques lignes selon votre demande initiale. Un véritable gain de temps.

Les symptômes de la maladie d’Alzheimer sont cités dans de nombreuses publications scientifiques. // Source : Capture d’écran

