Après un lancement exclusif aux États-Unis, l’application officielle de ChatGPT est disponible sur l’App Store en France. Pour les propriétaires d’un iPhone, il s’agit du meilleur moyen d’utiliser (ou de découvrir) l’intelligence artificielle génératrice.

Est-il possible de ne pas avoir entendu parler de ChatGPT ? Depuis son lancement en novembre 2022, l’intelligence artificielle génératrice d’OpenAI est devenue un sujet de discussion comme un autre, qui agite autant les fans de nouvelles technologies que le grand public. Certains y voient une avancée révolutionnaire qui va faciliter nos vies, d’autres une menace pour l’humanité. Qu’importe, ChatGPT est un phénomène mondial et a initié une transformation technologique (Google et Microsoft ne diront pas l’inverse).

Faute d’application officielle, ChatGPT a été imité par beaucoup sur l’App Store et le Play Store. Depuis le 24 mai, OpenAI propose enfin une version mobile de son chatbot, d’abord sur iPhone (la version Android arrivera dans un second temps). Un moyen efficace d’ajouter l’intelligence artificielle à sa routine quotidienne.

ChatGPT sur iPhone est extrêmement simple à utiliser

Pour installer ChatGPT sur votre iPhone, rendez-vous sur l’App Store (ou cliquez directement ici). Pour vous assurer de télécharger la vraie application, vérifiez bien que son développeur est OpenAI. En toute logique, vous devriez trouver ChatGPT facilement dans le classement des applications les plus téléchargées.

À la première ouverture, vous constaterez que ChatGPT est extrêmement simple à utiliser. Connectez-vous ou créez un compte (cela prend quelques secondes en utilisant l’option « Se connecter avec Apple ») et vous aurez immédiatement accès à l’IA, qui peut être utilisée gratuitement. La connexion avec Google ou une adresse mail est aussi possible, mais un peu moins instantanée.

Une fois dans l’application, vous constaterez que l’application se contente d’afficher une conversation. Pas d’onglets, pas de « menu sandwich », pas d’images ou de logos… Les réglages, l’historique et la génération d’une nouvelle conversation se cachent dans un sous-menu caché dans un bouton en haut à droite. L’application est d’un minimalisme rare, qui peut perturber au premier abord.

ChatGPT sur iPhone. // Source : Captures Numerama

En bas de l’écran, un champ texte permet de poser des questions à ChatGPT qui, vous allez le voir si vous le découvrez pour la première fois, est incroyablement doué. Capable de répondre à presque tout, y compris aux problèmes les plus complexes, l’IA génératrice est souvent très impressionnante.

Exclusivité de l’application mobile : un petit bouton à droite du champ texte permet de poser une question à la voix, à la manière de Siri. La réponse s’affichera ensuite sous la forme d’un texte. Un widget pour l’écran verrouillé de l’iPhone est aussi disponible, pour lancer ChatGPT dès que l’on attrape son smartphone.

Dans ses réglages, ChatGPT propose de s’abonner à l’option payante ChatGPT Plus, qui permet d’utiliser le modèle de langage GPT-4 et d’essayer des nouveautés en avant-première, comme la recherche sur le web. OpenAI permet de s’abonner directement depuis l’App Store pour 22,99 euros par mois (contre 20 dollars par mois depuis son site, sans conversion en euros). Un choix étonnant, puisque cela l’oblige à partager 30 % de ses revenus avec Apple. Il s’agit néanmoins d’une option plus pratique pour les utilisateurs, qui n’auront pas à s’inquiéter du taux de conversion ou des frais bancaires.





