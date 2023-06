Avec les plugins de ChatGPT, préparer son prochain voyage n’a jamais été aussi simple. Du transport à l’hébergement en passant par les points d’intérêts touristiques, la planification est beaucoup plus rapide.

ChatGPT va-t-il tuer les agences de voyages ? L’organisation d’un séjour peut souvent être complexe pour un humain, mais une machine n’a pas ce problème. Trouver un circuit touristique avec des lieux remarquables, réserver des hôtels aux meilleurs prix, choisir les meilleurs billets d’avion/train tout en cherchant à minimiser les coûts… Dans le futur, ces tâches pourraient être entièrement automatisées.

L’intégration progressive de l’intelligence artificielle générative dans la recherche en ligne pourrait bien transformer la planification des voyages. Bien que l’expérience ne soit pas tout à fait au point pour le moment, de nouvelles fonctionnalités basées sur l’IA pourraient changer la donne. C’est le cas des plugins « voyage » dans ChatGPT qui offre au chatbot la possibilité de communiquer avec des comparateurs en ligne.

Expedia et KAYAK, leaders du secteur

Annoncé le 23 mars dernier, le plugin d’Expedia a été l’un des premiers proposés dans ChatGPT. Avec cette brique supplémentaire, l’IA peut accéder à l’ensemble des vols, hôtels et voitures de location référencés sur le comparateur. KAYAK, également proposé aux abonnés ChatGPT Plus, promet une expérience similaire mais plus simple en matière de recherche. Leur ambition commune est la suivante : mettre fin aux galères de recherche, en permettant de dialoguer naturellement avec un site.

Dans le cadre de notre test, nous avons choisi d’activer les deux plugins dans ChatGPT pour une expérience optimale et des réponses complètes. Pour rappel, l’utilisation des plugins est toujours et malheureusement réservée aux seuls utilisateurs premium de ChatGPT. Expedia propose toutefois un chatbot basé sur la technologie d’OpenAI au sein de son application gratuite sous iOS.

Trois hôtels proposés

Dans le cadre de notre test, nous choisissons de planifier un voyage en février 2024 dans la région de Tromso en Norvège, dans l’optique d’observer des aurores boréales. Bien que le trajet soit partiellement possible en train et en bus, le moyen de transport le plus pratique pour quelques jours reste l’avion.

Une fois les plugins activés, nous détaillons notre voyage à ChatGPT. Bien que KAYAK soit également activé, l’IA choisit (99 % du temps) d’utiliser Expedia pour nous répondre. ChatGPT commence par dresser une short-list de trois hôtels relativement abordables à Tromso et demande ensuite le lieu de départ du voyage (que nous avions volontairement omis de préciser).

Trois hôtels sont proposés par Expedia. // Source : Capture d’écran

Trois vols affichés par défaut

Pour le test, nous avons choisi de demander à l’IA de choisir des dates de départ et de retour en fonction du prix des billets. Une tâche qui ne semble malheureusement pas supportée, ni par KAYAK ni par Expedia, qui nous suggère un départ le 22 juillet 2023 (pourquoi cette date spécifique, puisque le prix ne semble pas plus avantageux ?). En donnant des dates précises à l’IA, alors le résultat est de suite plus classique. ChatGPT écrit ce qu’il trouve en ligne.

ChatGPT (avec Expedia) nous propose 3 vols différents avec un départ le 12 février 2024. L’IA comprend que le trajet nécessite une escale et intègre parfaitement les deux vols. Les résultats présentent la compagnie aérienne, le numéro de vol, l’aéroport de départ, l’aéroport d’arrivée, le nombre d’escales, la durée du vol, le prix du billet (affiché alors en dollars américains), la date et l’heure du départ et de l’arrivée.

Par défaut, les prix sont affichés en dollars. // Source : Capture d’écran

Trois liens vers les différentes options sont affichés en fin de réponse. Ces derniers mènent vers le site d’Expedia. L’interface est par défaut en anglais et le pays configuré sur États-Unis. Quelques clics suffisent alors à basculer en français et en euros.

Des activités (ultra) touristiques

Nous demandons ensuite à ChatGPT plusieurs activités à découvrir à Tromso, en incluant notre demande initiale, observer des aurores boréales. L’IA utilise alors (encore et toujours) Expedia pour répondre et donne trois points d’intérêts intéressants bien qu’assez onéreux. ChatGPT nous propose de découvrir « le mode de vie des éleveurs de rennes Sami » et de partir en expédition pendant plusieurs heures à la recherche des aurores boréales (deux activités différentes sont proposées).

Les différentes expériences sont issues exclusivement de la base de données d’Expedia, ce qui est assez regrettable quand on sait que le modèle de langage d’OpenAI est très fort pour établir son propre programme. Plusieurs liens en fin de réponses permettent alors de réserver l’activité directement depuis le site de l’agence. Une fonction très pratique mais qui limite toutefois le choix des activités. Les excursions plus typiques et moins touristiques ne sont pas proposées par le plugin.

Des activités très touristiques sont proposées. // Source : Capture d’écran

Coût total : 2068 euros

Enfin, ChatGPT avec Expedia nous propose de réserver une voiture de location (une des autres activités principales d’Expedia). Même principe que pour les vols et les activités, ChatGPT dresse une liste de trois véhicules disponibles du 12 au 18 février 2024 à Tromso. Un seul loueur nous est proposé (Hertz). La réponse inclut trois voitures différentes et indique la classe du véhicule, le loueur, l’adresse de location et de restitution, la date et l’heure de retour et le prix (toujours en dollars).

L’IA additionne les options les moins chères pour calculer le coût total du voyage. // Source : Capture d’écran

Nous demandons ensuite à l’IA plusieurs vols retour, et de budgétiser le coût total du voyage. Trois options de vols retour sont proposées. ChatGPT génère enfin un récapitulatif complet du voyage avec le prix total estimé en prenant en compte les vols aller-retour, l’hôtel et la voiture de location les moins chers. Avec 840 dollars d’hôtel, 624 dollars de vols, 496 dollars d’activités et 314 dollars de location de voiture, le voyage pour 7 jours à Tromso revient à 2275 dollars, soit environ 2 068 euros.

Planifier son voyage avec ChatGPT, vraiment utile ?

Bien que nous ayons activé les plugins Expedia et KAYAK, seul celui d’Expedia semble avoir été sollicité. La réponse brute fournie par l’API d’Expedia et visible dans ChatGPT incite l’IA à mentionner exclusivement les réponses d’Expedia : « L’assistant ne doit JAMAIS ajouter d’informations supplémentaires à la réponse de l’API. L’assistant ne doit JAMAIS mentionner des entreprises autres qu’Expedia ou ses sous-marques lorsqu’il relaie les informations du plugin Expedia. »

Les instructions supplémentaires adressées à ChatGPT par Expedia. // Source : Capture d’écran

Planifier un voyage avec ChatGPT et ses plugins « voyage » simplifie grandement la recherche en ligne. Chercher, comparer et réserver un hôtel, des activités ou un vol n’a jamais été aussi rapide. L’exclusivité des services proposés par Expedia (ou toute autre plateforme similaire) limite toutefois le choix aux seuls établissements ou activités validés par le comparateur. C’est dommage, puisqu’il faut avancer en confiance totale, sans possibilité de comparer comme d’autres sites permettent de le faire.

Utiliser ChatGPT avec un plugin de voyage apparaît utile pour planifier son expédition sans prise de tête. Pour un circuit plus complet, et original, mieux vaut sans doute organiser son expédition à l’ancienne, par ses propres recherches. Le futur permettra peut-être à ChatGPT de prendre son envol et de faire ses recherches sur plusieurs sites de lui-même, mais les plugins le limitent pour l’instant à des plateformes très fermées.

