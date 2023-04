OpenAI annonce un nouveau mode de conversation un peu plus confidentiel. Il est possible de demander à ChatGPT de ne pas garder l’historique des discussions. Ce faisant, la société assure que les tchats ne pourront pas servir à entraîner son IA.

C’est une nouvelle fonctionnalité signalée le 25 avril par Sam Altman, le patron d’OpenAI, la société derrière ChatGPT. Désormais, le chatbot dispose d’une option pour vous opposer à l’utilisation de vos conversations avec l’agent conversationnel pour entraîner l’intelligence artificielle (IA). En somme, cela a pour effet de désactiver l’historique des discussions.

« Les conversations entamées lorsque l’historique est désactivé ne seront pas utilisées pour former et améliorer nos modèles et n’apparaîtront pas dans la barre latérale de l’historique », explique OpenAI. Il est à noter que toutes les discussions sont conservées 30 jours pour des raisons légales, avant d’être effacées. Elles peuvent être lues « en cas d’abus ».

Désactiver l’historique des tchats dans ChatGPT

La neutralisation de l’historique est disponible dès maintenant pour tout le monde. Par défaut, les discussions sont conservées par OpenAI pour entraîner ses modèles. Il faut donc que vous vous rendiez sur l’interface du chatbot et que vous affichiez les paramètres du service. La démarche est la suivante :

Rendez-vous sur le site de ChatGPT (https://chat.openai.com/) ;

Connectez-vous à votre compte si ce n’est pas déjà fait ;

Rendez-vous en bas à gauche de l’écran et cliquez sur les points de suspension, à côté de votre profil ;

Les réglages sont disponibles en bas à gauche du site. // Source : Capture d’écran

Cliquez sur la ligne « Settings » ;

Choisissez « Data Controls » dans la fenêtre apparue au milieu de l’écran et cliquez sur « Show » ;

Décochez l’option « Chat History & Training » (le bouton doit devenir gris) ;

Affichez les contrôles puis désactivez le bouton. // Source : Capture d’écran

Appuyez sur la croix en haut à droite de la petite fenêtre pour fermer les options ;

C’est tout !

Lorsque vous êtes dans ce mode, vous verrez d’une barre un message de rappel dans la barre latérale, à gauche. Il y a également un raccourci pour réactiver l’historique si vous le souhaitez, ainsi qu’un lien vers une foire aux questions pour détailler les tenants et les aboutissants de ce mode plus confidentiel. Le champ de saisie passe également en noir, à la place du blanc.

L’interface change légèrement lorsque vous êtes dans ce mode. // Source : Capture d’écran

ChatGPT Business, pour garder l’historique sans entraîner l’IA

OpenAI assure que ce mécanisme, une fois activé, entraîne la suppression irrémédiable des conversations, sans possibilité de les restaurer. L’engagement de l’entreprise est déclaratoire, mais faire le contraire de ce qu’elle prétend serait risqué : un contrôle des autorités européennes dans le cadre du RGPD pourrait la mettre en défaut et l’exposer à des sanctions.

Si vous n’optez pas pour ce réglage, les discussions passées et futures peuvent être utilisées par OpenAI pour entraîner ses modèles d’intelligence artificielle. Cet usage est précisé au moment de l’inscription à ChatGPT, à condition de lire les règles d’utilisation du service et les pages d’aide — ce que les internautes ne font jamais, en pratique.

Cette option est sans incidence sur les données disponibles sur le net qui ont servi à entraîner ChatGPT. L’utilisation d’informations en ligne soulève des enjeux en matière de protection des données personnelles et sur la façon dont ces traitements sont effectués. La Cnil a été saisie à ce sujet en France. En Italie, le chatbot est devenu inaccessible.

OpenAI indique qu’un chantier est en cours pour créer un nouveau service payant. Celui-ci permettra de conserver son historique de conversation avec le chatbot, par défaut, tout en évitant que les discussions passées servent à entraîner l’IA, là encore par défaut. La formule se nommera ChatGPT Business. OpenAI n’a pas indiqué quand la formule sera prête.

