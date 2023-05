La conférence de Google I/O de 2023 a lieu le 10 mai à 19h. Elle peut être suivie en direct sur le net.

Les années passent, les conférences I/O se suivent. Pour 2023, Google a pris rendez-vous avec l’écosystème de la tech pour lui présenter ses nouveautés logicielles et matérielles. Cette I/O 2023 sera l’occasion de renouer avec le public — l’épidémie de covid avait contraint la firme de Mountain View à changer quelque peu le format de son évènement.

Où et quand suivre la Google I/O 2023 ?

Deux retransmissions sont proposées par Google sur YouTube. Il y a une diffusion classique de la conférence, proposée en direct, à partir de 19 heures le 10 mai. Il y a aussi un autre flux, cette fois destiné aux sourds et malentendants. La langue des signes américaine sera proposée. Notez qu’elle n’est pas forcément compréhensible pour une personne signant en français.

Quelles annonces sont attendues de Google ?

On s’attend à avoir des nouvelles d’Android 14, la prochaine génération du système d’exploitation mobile pour les smartphones et les tablettes. Android 13 n’avait pas été enthousiasmant, avec un OS sans évolution notable. C’est à se demander si les OS sur mobile ont encore des marges de manœuvre suffisantes pour évoluer — ou si l’on n’a pas atteint un certain plateau.

Google devrait aussi occuper le terrain de l’intelligence artificielle avec Bard, son IA conversationnelle basée sur le modèle de langage LaMDA. C’est peut-être ici que le groupe sera attendu au tournant, tant ce sujet est devenu le centre de gravité de la tech en l’espace de quelques mois. Jusqu’à présent, Google apparaît en retrait face à Microsoft et OpenAI.

L’accès à Google Bard est encore très restreint aujourd’hui. // Source : Capture d’écran

Depuis le début de l’année, Google est suspecté de préparer le lancement d’une série de produits et de services autour de l’IA, justement pour donner le change. La conférence I/O pourrait être une très bonne occasion de montrer où ces projets en sont. Et d’en lancer certains dans la foulée ? Bard, par exemple, n’est pour l’instant accessible que sur invitation.

Côté matériel, on devrait avoir des nouvelles du Pixel Fold, du Pixel 7a, le petit frère du Pixel 7 et de la Pixel Tablet. Si l’intérêt pour le Pixel 7a est très relatif, le Fold est plus intrigant : ce sera un téléphone pliant. On pourrait également avoir une petite surprise de la part du géant du net, avec un tout premier aperçu du Pixel 8, qui sera vraisemblablement lancé durant l’automne.

