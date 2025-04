Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Le Xiaomi 14 Ultra profite d’une bonne baisse de prix suite à la sortie en mars 2025 de son successeur, le 15 Ultra. Ce modèle reste encore aujourd’hui un excellent smartphone, surtout à ce prix.

Le Xiaomi 15 Ultra vient juste de sortir et représente ce que Xiaomi sait faire de mieux en termes de smartphone haut de gamme. Seul point négatif, il est proposé à un tarif élevé de 1 400 €. La bonne nouvelle, c’est que le 14 Ultra, le précédent smartphone premium du fabricant, est lui bien moins cher qu’à sa sortie et se trouve aujourd’hui à moitié prix.

Le Xiaomi 14 Ultra est commercialisé 1 499,90 € à son lancement. Il est en ce moment disponible sur le site de Xiaomi au prix de 699 €.

C’est quoi, ce smartphone premium de Xiaomi ?

Le Xiaomi 14 possède des bordures finement incurvées sur quatre côtés et es dimensions de 161,4 × 75,3 mm x 9,20 pour un poids de 219,8 g. Ce n’est donc pas spécialement un modèle destiné aux petites mains. Sa taille lui permet néanmoins d’accueillir une grande dalle AMOLED de 6,73 pouces. Les finitions du smartphone sont quant à elles de qualité, en dehors du bloc photo protubérant qui ne fera pas l’unanimité. Le 14 Ultra est certifié IP68 et résiste à la poussière et à une immersion temporaire dans l’eau.

L’écran offre une résolution de 3 200 x 1 440 pixels et un taux de rafraichîssement variable de 1 Hz à 120 Hz. Tandis que la luminosité atteint les 3 000 cd/m², les noirs et les contrastes profonds permettent un bon niveau de détails. La dalle est de grande qualité et agréable pour les yeux.

Le Xiaomi 14 Ultra // Source : Xiaomi

Est-ce que ce smartphone de Xiaomi est une bonne affaire à ce prix ?

C’est une excellente affaire pour un smartphone encore performant. Le 15 Ultra embarque un processeur plus puissant, un meilleur capteur photo, notamment sur le zoom, ainsi qu’une meilleure gestion de l’autonomie. Mais son prix très élevé l’empêche le signe perdant fasse à l’excellent rapport qualité-prix. Ce dernier est propulsé par la puce Snapdragon 8 Gen 3 couplée à 16 Go de RAM. Le smartphone est fluide et la surcouche logicielle HyperOS sous Android 14 propose une expérience utilisateur agréable.

Niveau photo, fort de son partenariat avec Leica, Xiaomi délivre un très bon photophone qui vient rivaliser avec Samsung et Apple, en partie grâce à une IA à l’aise dans l’optimisation des clichés. Les photos sont détaillées et bénéficient d’une bonne luminosité et d’une colorimétrie très juste. Enfin, l’autonomie est d’une quinzaine d’heures et il se recharge en 30 minutes, grâce à la recharge de 90 W, ou 80 W sans fil.

Les points à retenir sur le Xiaomi 14 Ultra :

L’écran de qualité

Le volet photo

Une grosse journée d’autonomie et la charge rapide

