Lecture Zen Résumer l'article

Depuis le 9 mai, le PlayStation Store supporte une nouveauté que personne n’attendait : le paiement par Apple Pay. En scannant un code avec son iPhone ou son iPad, on peut acheter un jeu PS5 en quelques secondes.

Cinq ans après sa sortie, la PlayStation 5 vient de recevoir une nouveauté inattendue : Apple Pay. Comme le signale 9to5mac dans un article publié le 9 mai, une nouvelle option de paiement a fait son apparition sur le PlayStation Store, le magasin de jeux dématérialisés de la console. Numerama a pu confirmer que le déploiement d’Apple Pay sur PlayStation fonctionnait aussi en France : nous avons l’option sur notre console PS5 Pro.

Toujours selon 9to5mac, Apple Pay arrivera sur PS4 dans la prochaine mise à jour de la console. Le site de Sony ne confirme que le déploiement sur PS5 pour l’instant.

Comment fonctionne Apple Pay sur PS5 ?

Puisque la PlayStation 5 n’est pas un appareil Apple, elle n’a pas accès aux réglages d’Apple Pay tels qu’on les connaît sur iPhone, sur iPad ou sur Mac. L’intégration d’Apple Pay dans le PS Store est donc différente de celle que vous connaissez déjà.

Concrètement, lorsque vous payez sur le PlayStation Store, vous pouvez sélectionner un autre mode de paiement. C’est ici qu’Apple Pay fait son apparition : l’option existe au même titre que PayPal, Paysafecard ou que la carte bancaire.

L’option Apple Pay sur le PlayStation Store. // Source : Capture Numerama sur PS5

Quand on sélectionne l’option, Apple Pay apparaît comme solution de paiement, mais aucune carte n’est présélectionnée. C’est normal : Apple Pay fonctionne avec un traitement local et votre PS5 n’a aucune carte enregistrée.

« Prélevé sur Apple Pay » : le PlayStation Store considère Apple Pay comme un mode de paiement. // Source : Capture Numerama sur PS5

Quand vous sélectionnez « Commander et payer », un QR code apparaît à l’écran. Il faut le scanner avec un iPhone ou un iPad compatible avec Apple Pay pour voir apparaître l’option de paiement.

On peut ensuite payer comme d’habitude, avec un double tap sur le bouton latéral. On peut sélectionner la carte de son choix sur son iPhone.

Le paiement Apple Pay nécessite de scanner un code. // Source : Capture Numerama sur PS5

Une fois le paiement validé sur son téléphone, alors la PlayStation 5 lance le téléchargement du contenu. À noter qu’il est aussi possible d’effectuer des achats directement depuis l’application PlayStation sur son iPhone, avec Apple Pay en natif.

Pas le premier rapprochement entre PlayStation et Apple

Ce partenariat entre Apple et Sony peut surprendre, mais n’est pas étonnant au vu de l’historique entre les deux entreprises. Apple a longtemps considéré Sony comme un modèle et a beaucoup de respect pour l’entreprise.

Sur PS5/PS4, on trouve déjà Apple TV+ et Apple Music. Apple offre souvent des mois d’abonnements aux joueurs PlayStation, dans le cadre de deals commerciaux avec Sony. Voir les deux entreprises trouver un accord sur le paiement est une bonne chose pour les joueurs, mais pas tellement une surprise quand on connaît les dynamiques entre ces deux grands groupes. PlayStation Direct, le site où Sony vend des consoles, accepte aussi Apple Pay.

Pour aller plus loin GTA 6 arrive déjà sur le PlayStation Store

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama