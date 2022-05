Nous avons installé la bêta d’Android 13 sur un Pixel 6. Que faut-il retenir de cette nouvelle mise à jour ? Est-il normal de voir Google se contenter d’un si petit nombre de nouveautés ? La réponse en vidéo.

Peu après la conférence Google I/O, nous avons installé Android 13 sur un smartphone Pixel 6 afin de vous proposer une première prise en main de la future mise à jour majeure du système d’exploitation le plus utilisé sur la planète.

Malheureusement pour nous (et un peu pour vous), nous sommes rapidement arrivés à la conclusion qu’il serait compliqué de vous présenter une prise en main. La faute à un nombre de nouveautés minuscules et à des différences invisibles entre Android 13 et Android 12, son prédécesseur.

Face à ce constat, nous avons eu l’idée de vous proposer une vidéo de réflexion sur les mises à jour logicielles en général. Sont-elles devenues chiantes, comme Android 13 nous en donne l’impression ? 15 ans après le premier iOS et 14 ans après le premier Android, l’heure du bilan est arrivé.