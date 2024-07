Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Les Pixel 8 est un smartphone performant, et un très bon photophone. Pour les soldes d’été, il est proposé dans un pack avec des écouteurs Pixel Buds A offert.

👉 Retrouvez toutes les meilleures offres des soldes d’été 2024

C’est quoi, ce pack Google Pixel ?

Le Google Pixel 8 128 Go est commercialisé 869 € à sa sortie en 2023. Il est en ce moment proposé au prix de 589 € sur Darty. Il s’accompagne des écouteurs Pixel Buds A, vendus en général autour de 80 €.

Vous le retrouverez dans notre guide des meilleurs smartphones en 2024, avec d’autres modèles. Consultez aussi notre guide des meilleurs écouteurs sans fil.

C’est quoi, ce smartphone de Google ?

Le Google Pixel 8 garde le style des précédents Pixel, avec notamment son bloc photo en aluminium sur la largeur de l’appareil. Avec ses dimensions de 150,5 × 70,8 × 8,9 mm pour un poids de 186 gr, le Pixel 8 est un smartphone à la bonne préhension. Il embarque une dalle AMOLED FHD+ de 6,2 pouces au taux de rafraîchissement de 120 Hz. L’écran est parfaitement visible en toutes circonstances, y compris en plein soleil.

Le Google Pixel 8 est équipé de la puce Tensor G3, qui offre des performances honnêtes. Le smartphone est fluide et réactif et vous n’aurez aucun problème à lancer des applications gourmandes. Les joueuses et les joueurs devront malheureusement faire des concessions sur les graphismes, au risque de voir le smartphone chauffer. L’expérience utilisateurs est globalement très bonne, avec une interface sous Android qui offre de nombreuses personnalisations.

Les écouteurs Pixel Buds A // Source : Google

Est-ce que ce pack vaut le coup pendant les soldes ?

C’est une excellente affaire pour un smartphone Google et les écouteurs qui vont avec. Le Google Pixel 8 est aussi un excellent photophone, avec des clichés détaillés à la colorimétrie fidèle. L’IA apporte quelques fonctionnalités très pratiques pour optimiser les photos. Niveau autonomie, comptez une bonne journée et demie d’utilisation en une seule charge.

Les Google Pixels Buds A présents dans le pack sont des écouteurs intra-auriculaires confortables à l’excellent maintient. Niveau audio, les graves et les médiums sont précis et maitrisés et l’ensemble est équilibré. La réduction de bruit passive est correcte, mais n’égale pas les meilleurs du genre. L’application permet d’améliorer le rendu du son, retrouver vos écouteurs ou à activer et à désactiver certaines fonctions, comme la mise en pause automatique. Niveau autonomie, comptez cinq heures d’écoute avec une seule charge, et jusqu’à 24 heures avec le boîtier de charge.

Pour aller plus loin

👉 Consultez notre guide des meilleurs smartphones à moins de 300 €

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Votre prochain forfait mobile 4G ou 5G sans engagement est dans ce guide Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.