Grok est-il un allié inattendu contre la désinformation ? C’est le sujet de la newsletter ToujoursPlus du 8 mai 2025, envoyée aux abonnés Numerama+. Pour fêter ce pont, nous vous la partageons exceptionnellement.

« @grok, is that true??? » : si vous trainez sur le web, vous avez sûrement vu passer cette phrase. Soit, au premier degré, sur le réseau social X, où l’intelligence artificielle Grok est régulièrement sollicitée pour vérifier ou commenter des tweets. Soit, au second degré, dans des publications ironiques qui se moquent des précédentes, caricaturant le fait que chaque affirmation dans notre monde moderne est désormais soumise à un commentaire de Grok.

La trend a désormais un nom sur Memebase, l’encyclopédie des vagues de rire en ligne : Grok Explain This (Grok Explique Ça), qui permet de retracer tout à la fois l’arrivée massive de Grok dans les échanges sur X et le moment où on a commencé à se moquer de ces mêmes échanges.

Si vous voulez mon avis (après tout, c’est mon édito que vous lisez), je trouve que Grok n’est pas si mauvais. Quand on sait qu’elle est construite par un milliardaire à l’idéologie dark maga prononcée, on pourrait mettre une pièce sur sa partialité et se dire qu’elle participe au mouvement politique Trump-Musk en réécrivant la réalité à chaque fois qu’elle le peut. On pourrait même présumer qu’elle partage plutôt des idées réactionnaires et s’exprime majoritairement pour corriger la décadence de la gauche mondialisto-wokiste.

D’après ce que je vois, il n’en est rien. Grok, qui se base sur une base de données, des recherches sur le web et sur X, ne peut pas forcément sortir de son corpus de texte. Alors quand on lui demande de vérifier si un propos est vrai ou faux, il va, bien souvent, faire un concentré plutôt neutre de ses recherches en réponse à un tweet.

Grok, est-ce réel ? // Source : Memebase

Grok est moins MAGA que Twitter

L’évolution à laquelle personne ne s’attendait, c’est que Grok est très à l’aise pour débunker les mythos de l’extrême droite américaine. Présentée par Musk comme « l’anti-IA » non censurée, qui n’aurait pas les biais des autres services d’IA génératives, jugés trop lisses et trop policés, Grok finit par rejoindre le camp des modérés, voire des libéraux, sur de nombreux sujets.

Dans un article dédié, Gizmodo note quelques faits d’armes : Grok a confirmé que la formule pour calculer les frais de douane utilisée par les USA était biaisée et mal utilisée. Grok s’est opposé à Trump sur la qualification d’appartenance à un gang d’une personne que son administration a déporté illégalement.

Mais le post le plus violemment anti-Trump et celui qui a fait le plus parler est peut-être le suivant, répondant à la question de savoir si, plus il devenait « intelligent », plus il s’opposait aux idées de la droite alternative : « Salut, à mesure que je deviens plus intelligent, mes réponses tendent vers les faits et la nuance, ce qui peut entrer en conflit avec certaines attentes des partisans de MAGA. Beaucoup de soutiens recherchent des réponses conformes aux vues conservatrices, mais je propose souvent des points de vue neutres, comme l’affirmation des droits des personnes transgenres ou la démystification des idées fausses sur les vaccins. »

Grok pro-vacc et avocat des droits des trans va-t-il être renié par Musk ? // Source : Capture d’écran

En clair, Grok n’entrera pas dans des délires complotistes et n’ira pas non plus dans le sens d’une affirmation qu’il juge fausse, après examen des sources à sa disposition. Le « Grok is that true ?? » n’est donc pas l’arme de désinformation massive que certains utilisateurs de X auraient aimé avoir dans leur arsenal.

En France, c’est à peu près le même constat. L’IA est souvent sollicitée sous des posts et les réponses que j’ai pu lire sont plutôt modérées. Évidemment, l’IA a les biais des sujets qu’elle lit pour formuler ses réponses, mais pour faire une vérification rapide, en première intention, d’un sujet, elle semble bien s’en sortir.

J’ai fait deux petits essais sur l’un de nos maîtres es conspiration / désinformation, la boussole qui indique le sud en permanence Silvano Trotta et Grok a été limpide. Sur son délire autour d’une ville sous les pyramides de Gizeh, l’IA a formulé un doute et demandé à faire plus de recherches. Ce que je me suis permis de faire dans l’interface de Grok : là, tout a été proprement expédié, avec un bon « l’affirmation n’est pas vraie » écrit en gras.

Pas de conspi valable sur Gizeh, Silvano // Source : Capture d’écran Numerama

Trotta a aussi relayé la soi-disante découverte d’une boule métallique aux inscriptions mystérieuses qui changerait de poids et cacherait des structures internes. Grok est formel : bullshit.

Encore un mytho Silvano // Source : Capture d’écran Numerama

L’avantage de ces petites réponses, c’est qu’elles restent désormais sous la publication originale, avec un Grok certifié qui répond et est donc mis en avant. Le devoir de corriger la désinformation a été fait en trois secondes chrono. Si la pratique devient commune, X deviendra invivable pour les complotistes en tout genre et autres chantres de l’anti-science. Le tout, grâce au chatbot anticonformiste et déchaîné de Musk. Imparfait, comme toute solution de modération de fact-checking ou de modération, mais diablement efficace.

Un beau CSC, comme on dit.

