Pour la deuxième année consécutive, le nouvel Android apporte un nombre de nouveautés très limité. À l’exception d’un nouvel écran de verrouillage et de fonds d’écran avec des emojis, Android 14 est une copie conforme de la version précédente.

Android 14 est le nouvel Android 13. En 2022, la mise à jour du système d’exploitation mobile de Google avait surpris par son manque de nouveautés. Après un Android 12 très ambitieux, qui avait revu entièrement l’interface utilisateur, Google avait sorti une mise à jour en apparence anodine, qui ne méritait pas un changement de numéro. iOS 16, annoncé un mois plus tard par Apple, était bien plus riche en nouveautés.

Le 10 mai 2023, à l’occasion de sa conférence I/O, Google a annoncé Android 14, la prochaine mise à jour majeure de son système d’exploitation qui sera disponible en juin (un record de précocité pour un nouvel Android !). Comme les premières versions bêta le laissaient supposer, Android 14 semble bien parti pour laisser indifférent les utilisateurs.

Un fond d’écran avec des emojis, vraiment ?

À l’heure de l’IA (sans blague, Google n’a parlé que de ça pendant son IO), faut-il vraiment s’étonner du manque d’intérêt du géant californien pour Android ? La version 14 n’a quasiment aucune nouveauté, à tel point que sa présentation semblait presque parodique à certains moments. Après avoir passé 5 minutes à revenir sur des fonctionnalités déjà annoncées (comme son partenariat avec Apple pour détecter les AirTags), Google a annoncé la grosse nouveauté d’Android 14 : des fonds d’écran avec des emojis.

On entre des emojis et on sélectionne une couleur. // Source : Numerama

Comme iOS 16, Android 14 va permettre de personnaliser son écran de verrouillage (la police de l’heure, son emplacement, les widgets en bas, etc.). Une fonction en réalité assez anecdotique, puisque chaque constructeur a son propre système pour les écrans de verrouillage (Samsung, Oppo, Xiaomi…). La seule vraie nouveauté d’Android 14 est un nouveau créateur de fond d’écran, qui permet de sélectionner ses emojis préférés pour fabriquer un motif unique. Voilà, c’est tout.

Magie : on a un fond d’écran personnalisé. // Source : Numerama

Dans les prochains mois, Google lancera aussi un créateur de fonds d’écran basé sur une IA générative (oui, encore de l’IA). Mais cette nouveauté ne sera pas intégrée à Android 14 au lancement et sera réservée aux smartphones Pixel.

Bien sûr, Android 14 intègre sans doute des fonctions cachées, à destination des développeurs. Pour les utilisateurs, l’intérêt est moindre.

Pourquoi l’absence de nouveautés n’est pas surprenante ?

Android 14 sera-t-il pour autant une mise à jour inutile ? Le voir comme ça est sans doute une erreur. La réalité est que les systèmes d’exploitation comme Android et iOS se sont tellement enrichis ces dernières années qu’ils n’ont plus besoin de gros changements à chaque mise à jour. Personne n’aurait été contre une nouvelle application révolutionnaire, mais Android 14 apportera sans doute plusieurs correctifs importants, d’autant plus que chaque marque pourra ajouter ses propres nouveautés.

À l’ère de la maturité du smartphone, tout laisse penser que les mises à jour majeures des OS seront rarement vraiment majeures, même si certaines sembleront plus satisfaisantes que d’autres. Quoiqu’il en soit, ce fond d’écran dopé aux emojis ne risque pas de changer la vie de qui que ce soit…

