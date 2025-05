Lecture Zen Résumer l'article

YouTube désactive d’office la visibilité des mentions « Je n’aime pas » (pouces rouges) pour les utilisateurs. Heureusement, il existe des solutions simples pour retrouver l’affichage de ces « dislikes ». Voici comment procéder les revoir sur YouTube.

En 2021, YouTube a définitivement supprimé l’affichage du compteur de « dislikes » sur ses vidéos. Malgré la disparition de cet indicateur, ces données sont néanmoins toujours comptabilisées par la plateforme, puisque chaque internaute conserve la possibilité d’interagir avec le bouton « Je n’aime pas ce contenu ». Le suivi des dislikes reste quant à lui accessible aux créateurs dans leur interface de gestion, leur permettant ainsi d’évaluer l’intérêt porté à leurs vidéos par rapport à d’autres contenus.

Du point de vue des utilisateurs, nombreux sont ceux qui regrettent cette perte de transparence. YouTube, pour sa part, justifie cette décision par la volonté de préserver ses créateurs de comportements nuisibles. Si vous êtes curieux, voici comment faire réapparaître automatiquement le compteur de dislikes sur YouTube.

Comment réactiver l’affichage des dislikes sur YouTube ?

La solution la plus simple est l’utilisation d’une extension de navigateur. La plus fiable et utilisée actuellement est « Return YouTube Dislike ».

Sur Google Chrome

Allez sur le Chrome Web Store et téléchargez « Return YouTube Dislike » ;

Cliquez sur « Ajouter à Chrome » puis confirmez l’installation.

Google Chrome Télécharger gratuitement

Pour Firefox

Sur Mozilla, le principe est le même :

Rendez-vous sur le site officiel des extensions Mozilla et téléchargez « Return YouTube Dislike » ;

Cliquez sur « Ajouter à Firefox » et validez.

Mozilla Firefox Télécharger gratuitement

Sur le site officiel, vous pouvez aussi télécharger des versions pour d’autres navigateurs moins répandus comme Opéra, Brave ou Microsoft Edge.

Une fois installée, l’extension « Return YouTube Dislike » rétablit automatiquement l’affichage des dislikes à leur emplacement d’origine. Vous avez juste à rafraichir la page YouTube en question et vous verrez le compteur de like et de dislikes pour toutes les vidéos, des anciennes aux plus récentes.

Capture YouTube // Source : YouTube

Comment ça marche ?

Lorsque vous regardez une vidéo, l’extension repère son identifiant unique (appelé « ID de vidéo »). Elle utilise ensuite un service pour aller chercher des données concernant la vidéo : nombre de vues, de likes… et surtout, de dislikes. Ces données viennent de deux sources :

Les utilisateurs de l’extension eux-mêmes , qui contribuent à une base de données partagée en arrière-plan ;

, qui contribuent à une base de données partagée en arrière-plan ; L’API officielle de YouTube, qui fournit encore ces informations dans certains cas.

Si l’API de YouTube ne fournit plus le nombre de dislikes pour certaines vidéos, l’extension affiche une estimation « extrapolée », selon ses termes. Celle-ci repose sur :

les données déjà archivées,

les mentions des utilisateurs de l’extension,

avec un rapport entre vues, likes et d’autres éléments non communiqués.

Ce n’est donc pas toujours une donnée 100 % exacte, mais c’est une estimation généralement assez proche de la réalité.

Est-ce fiable et sécurisé ?

L’extension « Return YouTube Dislike » est open source (son code peut être consulté) et bénéficie d’une grande communauté active. Elle ne collecte pas de données personnelles et ne présente aucun risque particulier pour votre confidentialité. Si vous souhaitez en savoir plus à ce sujet, une FAQ dédiée est disponible ici.

Pourquoi rétablir l’affichage des dislikes sur YouTube ?

Ce critère n’est pas essentiel à YouTube. Pour preuve, cette fonction a disparu depuis quatre ans, et la plateforme n’est pas revenue sur sa décision. Surtout, cela n’a pas changé la face du monde pour les internautes qui continuent de fréquenter massivement la plateforme.

Voir les dislikes peut cependant être un plus pour évaluer rapidement la qualité d’une vidéo, à une époque où les titres et les miniatures ne sont pas toujours de bons signaux. Pour les créateurs de contenu, c’est aussi un bon moyen de surveiller la concurrence et d’identifier les concepts les plus susceptibles de fonctionner.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez la communauté Numerama sur WhatsApp !