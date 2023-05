Images intégrées aux résultats texte, accessible dans davantage de pays… Google a annoncé plusieurs nouveautés sur son chatbot Bard.

Ce mercredi 10 mai a eu lieu la conférence I/O, où Google a présenté sa feuille de route annuelle à l’écosystème de la tech. Parmi les annonces logicielles, des nouveautés sur son modèle de langage Palm 2, mais aussi son agent conversationnel Bard, qui concurrence le ChatGPT d’OpenAI.

5 nouveautés dans Bard, le chatbot de Google

Bard disponible dans 180 pays… mais pas en France

Fini l’inscription sur file d’attente et la disponibilité très limitée : le chatbot est désormais accessible en anglais depuis 180 pays, mais également en japonais et en coréen. Google promet aussi que son modèle pourra bientôt supporter les 40 premières langues mondiales. Bémol de taille cependant, de notre côté des frontières : il reste encore impossible d’utiliser Bard depuis la France ou en langue française…

Des images s’afficheront avec les résultats

Bard associera bientôt à vos résultats des images tirées de Google Image Search. « Si vous demandez, ‘Que devrais-je visiter à Washington, D.C. ?’, seront inclus des visuels directement dans la réponse aux côtés du texte », précise Google dans un communiqué.

Il sera également plus facile de « prompter » Bard avec des images.

Un export facilité sur Google Docs et Gmail

L’export des résultats vers Google Docs et Gmail est rendu plus facile et fluide. « Le formatage restera intact afin que les utilisateurs puissent éditer directement dans Docs ou Gmail sans avoir besoin de copier/coller et de reformater les réponses de Bard », note le communiqué de Google.

Des fonctions améliorées pour les développeurs

Le chatbot intègre aussi des retours pour rendre la vie des développeurs plus facile :

Les citations de code seront plus précises, et indiqueront le bloc concerné.

Il sera aussi possible d’exporter directement vers la plateforme Replit, qui permet de développer des logiciels sur le cloud.

Enfin, un mode sombre préservera les yeux fatigués des utilisateurs nocturnes.

Une intégration plus poussée aux autres applications

Dans les prochains mois, le géant de la tech explique qu’il va « introduire de nouvelles façons d’intégrer les capacités des applications et des services de Google » à Bard. Adobe Firefly sera incorporé à Bard, et permettra de créer des images de haute qualité qu’il sera ensuite possible d’éditer sur Adobe Express. Des extensions seront ajoutées, comme celles du site de voyage Kayak, de l’application de shopping Instacart, de l’outil de calcul Wolfram ou de la plateforme éducative Khan Academy.

