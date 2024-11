Lecture Zen Résumer l'article

Google a publié la première « developer preview » d’Android 16 le 18 novembre, soit un mois après la sortie de la version finale d’Android 15. Ce changement de calendrier annonce une mise à jour prcécoce en 2025.

Habituellement, Google sort la première « developer preview » d’une nouvelle version d’Android en février. La marque attend ensuite le printemps, en avril ou en mai, pour lancer une bêta publique de son système d’exploitation mobile, avant de finaliser la mise à jour durant l’été. C’est à la rentrée que les premiers utilisateurs éligibles peuvent installer le nouvel Android, comme Android 15 en octobre.

En 2025, Google s’apprête à tout changer. Premier indice évident : la première « developer preview » d’Android 16 est disponible depuis le 18 novembre 2024, un record de précocité pour une nouvelle version du système d’exploitation mobile. Un nouveau cycle semble donc se dessiner chez la société américaine.

Android 16 lancé en mai pour la Google I/O ? Ce n’est pas impossible

Sur son site dédié au développement d’Android, Google indique qu’Android 16 sera probablement lancé au « deuxième trimestre 2025 ». L’entreprise indique que ce changement marque « le début de la mise à disposition plus fréquente d’API pour Android, dans le cadre de nos efforts pour accélérer l’innovation dans les applications et les appareils ». Autrement dit, le calendrier de sortie annuel est mort. Google, contrairement à Apple, ne va plus se contenter d’un nouvel Android par an.

Android 16 arrivera donc un trimestre plus tôt, avec une sortie programmée entre avril et juin 2025. Une période qui coïncide parfaitement avec la tenue de la Google I/O, le grand événement de Google qui a lieu tous les ans, autour de la deuxième semaine de mai. Il ne serait pas surprenant de voir Google annoncer une disponibilité immédiate d’Android 16 sur scène, avec des nouveautés annoncées pendant la conférence.

Le logo d’Android pendant la Google I/O 2024. // Source : Numerama

Lors de la conférence I/O 2024, et pour la première fois, Google avait relégué la nouvelle version d’Android à une seconde présentation.

Les nouvelles versions d’Android sont devenues moins importantes qu’auparavant pour Google, puisque les nouveautés arrivent indépendamment, via des mises à jour des services. Voir Google quitter le cycle de développement annuel, pour aller plus vite, est donc rationnel. Mais il ne faut plus s’attendre à de grosses nouveautés tous les ans.

Android 17 lancé dès 2024 ? Ou Android 16.5 ?

Sur son site, Google annonce planifier quatre mises à jour d’Android en 2025 :

Premier trimestre : un déploiement de nouveautés, via les services Google, est prévu. Il ne créera pas d’incompatibilités dans le système.

un déploiement de nouveautés, via les services Google, est prévu. Il ne créera pas d’incompatibilités dans le système. Deuxième trimestre : Android 16, une mise à jour majeure, sera disponible. Les développeurs devront y prêter attention pour ne pas casser leurs codes.

Android 16, une mise à jour majeure, sera disponible. Les développeurs devront y prêter attention pour ne pas casser leurs codes. Troisième trimestre : un nouveau déploiement de nouveautés est attendu, toujours sans toucher à l’OS.

un nouveau déploiement de nouveautés est attendu, toujours sans toucher à l’OS. Quatrième trimestre : une mise à jour mineure d’Android est attendue, avec plusieurs changements au niveau des API, mais pas de grands bouleversements comme avec Android 16.

La quatrième mise à jour, celle prévue au quatrième trimestre 2025, intrigue.

Puisque Google dit vouloir accélérer son déploiement de nouveautés, il pourrait décider de publier deux versions d’Android par an, avec une version majeure et une version mineure. Android 16 pourrait ainsi la mise à jour importante de 2025, avec un Android 17 moins bouleversant à la fin d’année.

L’entreprise pourrait aussi appeler cette mise à jour Android 16.1 ou Android 16.5, mais ne dit rien sur ses plans. Il faut aussi avoir en tête l’arrivée de la prochaine « developer preview » d’Android à la fin d’année, qu’il s’agisse d’Android 17 ou d’Android 18, qui pourrait tout compliquer.

En somme, oubliez les mises à jour majeures d’Android une fois par an. Google va changer son cycle, avec des nouveautés plus régulières. Android 16, de son côté, devrait arriver en mai 2025.

