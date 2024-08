Lecture Zen Résumer l'article

Cette année, Google a mis le paquet. Lors de sa conférence annuelle « Made By Google», l’entreprise a dévoilé non pas un, ni deux, ni trois, mais bien quatre nouveaux smartphones pour la première fois. Voici où précommander les nouveaux Pixel 9, Pro, Pro XL et Fold.

Habituellement prévu pour le mois d’octobre, l’évènement « Made By Google » a pointé le bout de son née un peu plus tôt dans l’année. Pour cette nouvelle édition, le moins que l’on puisse dire est que la firme d’Alphabet avait quelques nouveautés en stock.

Au programme, ce n’est pas une surprise, on retrouve les Pixel 9, les dignes successeurs des Pixel 8. Ainsi qu’une Pixel Watch 3 et des Pixel Buds Pro 2. Ce qui est en revanche plus étonnant, c’est la quantité de nouveaux modèles avec pas moins de quatre versions disponibles :

Google Pixel 9

Google Pixel 9 Pro

Google Pixel 9 Pro XL

Google Pixel 9 Pro Fold

La série s’est fait un nom en tant que smartphones de milieu de gamme performants et vise désormais le haut du marché. Reste à savoir s’ils parviendront à rivaliser avec la concurrence. Nous vous tiendrons informés grâce à nos tests approfondis. En attendant, pour les plus impatients, vous pouvez déjà les précommander sur le site de Google et la plupart des revendeurs.

Précommander les nouveaux smartphones Pixel 9 de Google au meilleur prix

Google met en avant son intelligence artificielle Gemini sur ses nouveaux smartphones, avec une variété de fonctionnalités génératives comme la retouche photo. Pour capitaliser sur l’utilisation de cette IA, l’achat d’un smartphone Pro inclut un an d’abonnement à Google One AI Premium. Cet abonnement comprend 2 To de stockage sur le cloud Google One, ainsi que trois mois d’accès à YouTube Premium et six mois à Fitbit Premium.

En plus de ces avantages, les Pixel 9 (Pro, XL) bénéficient d’une offre de reprise augmentée à 750 € et jusqu’à 900 € pour le Fold. L’offre est valable jusqu’au 5 septembre.

Bien qu’il affiche 100 € de plus que son prédécesseur, le Pixel 9 est le choix les moins onéreux. Pour ce prix, vous avez un modèle avec design rafraîchissant qui tourne sous la nouvelle puce Tensor G4 avec 12 Go de RAM. Il dispose également d’une batterie plus grande batterie que le Pixel 8 et de capteurs photo améliorés : 50 Mpix en principal et 48 Mpix en ultra grand-angle, contre 12 Mpix pour l’ancienne génération.

Le Google Pixel 9 et ses bords plus plats. Son design a l’air très réussi. // Source : Google

Cette année, le Pixel 9 Pro est proposé dans la même taille que la version normale, une première pour la marque. L’objectif est de proposer un téléphone compact, mais avec des performances sont gonflées à bloc. À commencer par son écran plus lumineux de 3 000 nits contre 2 700 pour la version normale. Il affiche également plus de RAM (16 Go) pour supporter au mieux l’intégration de l’IA Gemini et dispose également d’un appareil photo à triple capteur de 50, 48 et 48 Mpix.

Le Pixel 9 Pro en rose. // Source : Google

Google n’a pas oublié ceux qui apprécient les smartphones de grands formats. Cette année, pour passer à une version plus grande, il faudra cependant se tourner vers le Pixel 9 Pro XL, qui affiche un écran de 6,8. Ce modèle conserve l’essentiel du Pro, mais comme à l’accoutumée avec les téléphones de ce gabarit, la batterie est augmentée pour plus d’autonomie.

Grande nouveauté de cette année, le Pixel 9 Pro Fold est le premier portable pliant haut de gamme de Google disponible sur le marché Français.

Il remplace le Google Pixel Fold, un modèle sorti le 10 mai 2023, mais indisponible sur le territoire. Ce smartphone de 8 pouces vient directement concurrencer la gamme Fold 6 de Samsung. Tout comme les autres Pixel Pro, il embarque la puce Tensor G4 et 16 Go de RAM, mais le tout sous un double écran Oled.

Le Pixel 9 Pro Fold ouvert donne envie, mais il coûte cher. // Source : Google

Pixel Watch 3 et Buds Pro 2 : où les précommander ?

Les smartphones ne sont pas les seuls produits à l’honneur. Google en a aussi profité pour mettre à jour sa gamme de montres connectées avec la nouvelle Pixel Watch 3. Disponible en version 41 mm et 45 mm, la montre conserve des performances plus ou moins similaires à l’ancienne génération en introduisant toutefois un écran AMOLED bien plus lumineux de 2000 nits, soit 300 nits de plus que l’ancienne Pixel Watch 2.

Pixel Watch 3 // Source : Google

Deux ans après avoir introduit sa vision des écouteurs sans fil, le géant du web poursuit son évolution avec la deuxième génération des Pixel Buds Pro. Visuellement similaires à leurs prédécesseurs, ces nouveaux écouteurs apportent toutefois des améliorations notables au niveau de l’infrastructure sonore, offrant des basses plus profondes et des aigus mieux équilibrés.

Équipés de la puce Tensor A1, ils intègrent pleinement l’intelligence artificielle pour booster la réduction de bruit. Les écouteurs peuvent notamment détecter lorsque vous parlez, couper automatiquement la musique et basculer le mode de réduction de bruit en transparence.

Le format compact des Pixel Buds Pro 2 // Source : Google

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Quel est le meilleur forfait mobile 4G ou 5G ? Notre comparateur des offres du moment Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !