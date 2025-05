Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Xiaomi propose un aspirateur robot abordable qui n’est pas dénué de qualité. Trouvable en promotion, son rapport qualité-prix est encore plus intéressant.

Les aspirateurs robots sont de plus en plus populaires dans les foyers, notamment les petits modèles basiques. Moins chers et sans sacrifier sur les performances, ces aspirateurs robots abordables effectuent leur corvée de ménage dans la joie et la bonne humeur. Xiaomi propose de nombreux modèles de qualité, comme le Robot Vacuum E5, en ce moment en promotion.

L’aspirateur robot Robot Vacuum E5 de Xiaomi est vendu 99 € sur le site de Xiaomi. Il est proposé au prix de 74,37 € sur le site de PCComponentes.

C’est quoi, cet aspirateur robot ?

Le Robot Vacuum E5 est un modèle d’entrée de gamme qui va à l’essentiel. Passons sur son design classique et ses dimensions standards de 325 × 325 × 80 mm de hauteur. L’appareil de Xiaomi embarque quelques capteurs qui lui permettent des déplacements dynamiques autour des obstacles pour éviter de se coincer, ou de reculer immédiatement lorsqu’il détecte des marches d’escalier.

Le Vaccum E5 est équipé d’une buse d’aspiration qui évite aux poils d’animaux et aux cheveux de s’emmêler, et de deux brosses latérales flexibles qui permettent de recueillir la poussière à l’avant et latéralement. Le grand bac à poussière de 400 ml contient un nombre de particules suffisant pour réduire la fréquence de vidage. Sa puissance d’aspiration maximale est de 2 000 Pa et s’accompagne de trois niveaux d’aspiration. Sans être aussi puissant que des modèles haut de gamme ou des aspirateurs balais, le E5 vient facilement à bout de la poussière, mais les plus gros débris auront un peu plus de mal à être aspirés.

Le Robot Vacuum E5 de Xiaomi // Source : Xiaomi

Est-ce que cet aspirateur robot vaut le coup à ce prix ?

Le Xiaomi Robot Vacuum E5 est un modèle efficace pour son petit prix, si vous n’avez pas un grand intérieur. Malgré sa grille tarifaire, ce modèle embarque aussi un réservoir d’eau intégré et une lavette lavable pour un nettoyage humide des sols. L’aspirateur robot de Xiaomi fonctionne aussi avec l’application Xiaomi Home disponible sur iOS et Android. Vous pourrez contrôler le Robot Vacuum E5 à distance et lancer ou arrêter les programmes de nettoyage à votre guise. Il est de plus compatible avec les assistants vocaux Google Assistant et Alexa d’Amazon.

Niveau autonomie, comptez 110 minutes de nettoyage en mode standard.

Les points à retenir sur Xiaomi Vacuum E5 :

Une lavette et un réservoir d’eau pour des nettoyages à l’eau

Plusieurs brosses et une aspiration de 2 000 Pa

Compatible avec l’application Xiaomi Home

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Forfait mobile : comparez toutes les offres 4G et 5G sans engagement Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez la communauté Numerama sur WhatsApp !