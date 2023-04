Google Bard a été lancé aux USA et au Royaume-Uni. Un système d’inscription sur file d’attente est proposé, à condition de passer par un VPN.

« Bard vous aide maintenant à coder ». Tel est le titre de l’article publié par Google le 21 avril pour annoncer le déploiement d’une nouvelle compétence dans Bard, son agent conversationnel (ou chatbot, en anglais). Selon l’entreprise américaine, Bard peut participer au développement logiciel, en générant du code et en le déboguant. Il peut même l’expliquer.

Dans les faits, néanmoins, les performances de Bard ne paraissent pas encore de très bonne facture. Trois jours après l’annonce de la firme de Mountain View, un article de ZDNet a rendu compte d’un test et, d’après l’auteur, « cela ne s’est pas bien passé ». Pour l’heure, la réponse de Google avec Bard est « embarrassante » en comparaison des performances de ChatGPT, son rival.

Comment essayer Google Bard ?

Aujourd’hui, Bard n’est pas encore lancé en France. Si vous vous rendez sur le site officiel du chatbot, vous lirez que l’outil n’est pas encore pris en charge dans le pays. Rien d’étonnant : lors de sa présentation, Google indiquait vouloir déployer Bard au fur et à mesure. L’accès à l’outil était ainsi réservé, au début, à des « testeurs de confiance », avant d’accepter plus de monde.

Il est possible néanmoins de tenter une inscription dès maintenant, pour vous noter sur une liste d’attente. Pour cela, il vous faut passer par le prestataire de VPN de votre choix et de faire passer votre connexion aux États-Unis. Vous ferez ainsi croire à Google que vous habitez dans le pays et que vous êtes par conséquent éligible à une future vague d’invitation.

Google reste discret sur son calendrier de déploiement de Bard dans le reste du monde et sur les conditions d’accès à son chatbot. Avec la tenue prochaine de sa conférence annuelle I/O, prévue le 10 mai 2023, l’entreprise américaine devrait en dévoiler davantage. C’était à une précédente Google I/O que le socle technique de Bard a été présenté. Il s’agit du modèle de langage LaMDA.

Bard a été lancé aux États-Unis et au Royaume-Uni dans un premier temps. Le chatbot a la capacité de chercher des informations sur le net — comme ChatGPT avec GPT-4, que l’on peut tester gratuitement via Bing, le moteur de recherche de Microsoft. À terme, Google devrait intégrer Bard dans le sien, pour proposer une autre manière de dénicher de l’information sur le web.

Dans la guerre de l’intelligence artificielle générative, OpenAI et Microsoft ne se sont pas montrés aussi timorés : fin novembre, ChatGPT a été lancé pour tout le monde et par la suite la nouvelle mouture du chatbot (avec GPT-4) a été lancée en mars. Cette mise à jour est accessible sur le site d’OpenAI, via un abonnement, ou sur Bing, gratuitement.

Google, pour le moment, peine à rayonner autant qu’OpenAI et Microsoft. Alors même que l’entreprise américaine dispose de filiales et de départements de très haut niveau dans l’IA, à l’image de DeepMind et Google Brain, les performances initiales de Bard ont déçu. Une erreur a été repérée dans une démo de l’outil. Google a visiblement encore beaucoup de travail.

