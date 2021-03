Nacon lance la Pro Compact, une manette compatible Xbox et PC, plus petite que le pad officiel. Il y a forcément un public pour son argument principal.

Le lancement d’une nouvelle génération de consoles représente une aubaine pour les accessoiristes. À l’occasion de la commercialisation de la Xbox Series S et de la Xbox Series X, Nacon, connu pour ses manettes PlayStation reprenant l’ergonomie Xbox (lire : avec des sticks asymétriques), a conçu la Pro Compact. Comme son nom l’indique, elle prend la forme d’un pad aux mensurations inférieures à celles de la manette officielle — reconnue pour son excellence.

Comme la manette livrée avec la console est reconnue comme l’une des meilleures du marché, les autres fabricants doivent proposer une expérience différente. C’est le cas avec cette Nacon Pro Compact, qui vise un public susceptible de trouver le pad de Microsoft trop gros. C’est plutôt malin de la part de Nacon, puisqu’il existe des gens avec des petites mains, pour qui une grosse manette peut provoquer un sentiment de gêne sur les longues sessions.

La Nacon Pro Compact pour Xbox est disponible à compter du 15 mars, au prix de 49,90 euros.

Une petite manette

Quand on est habitué à la manette Xbox, celle lancée avec la Xbox One et qui n’a pas beaucoup évolué avec le lancement de la Xbox Series S et de la Xbox Series X, prendre en main la Pro Compact est une drôle d’expérience. Le suffixe Compact sied à merveille à l’objet. Par conséquent, si vous trouvez la manette Xbox parfaite, en termes d’ergonomie, vous allez trouver celle de Nacon un peu trop étroite à cause des manches plus fins (spoiler : c’est mon cas). En revanche, la Pro Compact est un substitut parfait pour celles et ceux qui auraient des plus petites mains (spoiler : c’est le cas de ma petite amie). Il faut dès lors comprendre que l’accessoire de Nacon ne s’adresse pas à tous les publics.

Un substitut parfait pour celles et ceux qui auraient des plus petites mains

En termes de design, l’entreprise a opté pour la simplicité. Tout juste pourra-t-on mettre en avant l’élégant cerclage cuivré autour des sticks de notre exemplaire blanc — au demeurant très salissant. Malgré son étroitesse, la Pro Compact, très légère (moins de 200 grammes), rassemble des boutons très gros, ce qui permet d’améliorer le confort. Les sticks sont creusés pour venir accueillir naturellement le pouce. Quatre petits désagréments sont à noter : les boutons situés sur la tranche supérieure — LB et RB — sont un peu trop avancés, la croix directionnelle manque d’un peu de fermeté, le bouton Menu est un peu trop proche de X et Y et le grip est un tantinet trop discret comparativement aux standards d’aujourd’hui. Ces quelques défauts peuvent occasionner des couacs ergonomiques.

En somme, la Pro Compact est un peu moins universelle que la manette fournie avec la Xbox Series S ou la Xbox Series X.

Une application pour personnaliser sa manette

Contrairement à la manette Xbox officielle, la Pro Compact est uniquement filaire. Elle est fermement attachée à un câble de trois mètres à brancher sur le port USB de son PC ou de sa console. À l’instar de la Razer Wolverine V2, un dispositif de sécurité détachera automatiquement le câble si quelqu’un se prend les pieds dedans. En raison de cette limite, on ne pourra pas jouer au Xbox Game Pass sur mobile avec le pad de Nacon.

Depuis le marché Xbox ou le Windows Store, il est possible de télécharger l’application Pro Compact. Elle permet d’installer des mises à jour et, surtout, de personnaliser un peu son expérience de jeu. L’éventail d’options va de la reconfiguration des boutons (exemple : remplacer A par B) à l’ajustement de la courbe de réponse des sticks en passant par la courbe des gâchettes. Nacon propose différents profils préenregistrés, affiliés à un genre (course, jeu de tir, infiltration, combat…). On peut également limiter les directions de la croix directionnelle (4 ou 8).

Terminons avec un point positif : la Pro Compact inclut l’activation du Dolby Atmos quand on lui branche un casque, une fois que l’on a téléchargé l’application dédiée.

En bref Pro Compact Note indicative : 4/5 Difficile d’émettre un jugement sur la Nacon Pro Compact quand on est un fan absolu de la manette Xbox conçue par Microsoft. Vous êtes satisfait de l’accessoire fourni avec votre console ? Le pad de Nacon n’est clairement pas pour vous et ne fera rien de mieux à vos yeux. Pire, vous allez le trouver un peu étroit. En revanche, si la manette Xbox officielle occasionne un peu de fatigue parce que vous la trouvez trop lourde ou trop grosse alors cette Nacon Pro Compact pourrait bien vous satisfaire. À défaut d’être irréprochable, cet accessoire a le mérite d’exister et trouvera grâce auprès d’un public très ciblé. Top Parfaite pour les petites mains

Parfaite pour les petites mains Un peu de personnalisation

Un peu de personnalisation Design sans chichi Bof Format moins universel

Format moins universel Quelques couacs ergonomiques

Quelques couacs ergonomiques Grip décevant

