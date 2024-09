Lecture Zen Résumer l'article

Il se murmure qu’Horizon Zero Dawn aura bientôt droit à une remasterisation sur PS5 et PC. D’autres jeux mériteraient pourtant bien plus de bénéficier d’un tel traitement.

Horizon Zero Dawn sera-t-il le jeu vitrine de la PlayStation 5 Pro ? Non, nous n’avons pas marché sur la tête. Oui, nous parlons bien du jeu initialement paru sur PS4 en 2017. Comme l’indique Eurogamer dans un article publié le 18 septembre 2024, une remasterisation du jeu d’action/aventure développé par Guerilla Games a été enregistrée auprès de l’ESRB (organisme de classification aux États-Unis).

Cela signifie que l’officialisation d’un Horizon Zero Dawn Remastered est imminente. Il pourrait être disponible en fin d’année sur PC et PS5, et paraît être un candidat idéal pour accompagner le lancement de la PlayStation 5 Pro — si le travail d’optimisation est incroyable. On perçoit en tout cas une mise en avant de la saga, puisqu’il y aura aussi Lego Horizon Adventures — sans oublier la série sur Netflix.

Le choix de proposer une remasterisation d‘Horizon Zero Dawn est quand même étrange, quand on connaît la qualité graphique déjà ébouriffante de la version PS4 et les attentes du public de PlayStation. Voici trois autres jeux qui mériteraient un tel traitement.

On rêve de voir ces 3 jeux sur PS5

Bloodborne (PS4, 2015)

La remasterisation de Bloodborne est un fantasme né quasiment au moment de la sortie du jeu signé FromSoftware (la trilogie Dark Souls). Ce n’est pas uniquement dû à l’immense aura dont dispose ce RPG d’action à l’ambiance particulière et au gameplay viscéral. Une remise au goût du jour de Bloodborne parait nécessaire pour effacer la dette technique qu’il traîne. Il peine, par exemple, à assurer un framerate à 30 fps, qui est pourtant le strict minimum attendu d’un jeu du genre. À cela s’ajoute la possibilité de le sortir sur PC — sans passer par l’émulation.

« Je sais que beaucoup de personnes rêvent de Bloodborne sur PC. Si je dis que je le veux aussi, alors je pourrais avoir des problèmes », a confié Hidetaka Miyazaki, directeur du jeu, à PC Gamer le 13 juin.

Uncharted: Drake’s Fortune (PS3, 2007)

Des quatre jeux vidéo Uncharted (on oublie volontairement celui paru sur PS Vita), le premier opus est logiquement celui qui a le plus vieilli. Mais, ce n’est pas qu’une question de rendu graphique. Il y a eu un bond en avant immense entre Uncharted: Drake’s Fortune et Uncharted 2: Among Thieves, avec des évolutions dans absolument tous les compartiments. Une simple remasterisation ne serait peut-être pas suffisante, mais la frontière entre remake et remasterisation est parfois très mince (coucou The Last of Us Part I).

The Last Guardian (PS4, 2016)

Derrière The Last Guardian, il y a le génie de Fumito Ueda, créateur qui a marqué les esprits avec des titres touchants comme Ico et Shadow of the Colossus (qui a déjà eu droit à un lifting bienvenu). Sorti sur 2016, The Last Guardian est l’exemple typique du jeu qui a eu les yeux plus gros que le ventre. En nous permettant de donner des ordres à une immense créature, il met surtout en avant les limites de la PS4 sur la gestion d’une intelligence artificielle poussée. En résulte une expérience frustrante, voire agaçante. Une remasterisation lui redonnerait non seulement un coup d’éclat, mais permettrait aussi de peaufiner ses mécaniques — sans besoin de tout refaire non plus. D’aucuns diraient : finir le jeu.

