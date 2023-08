L’outfit of the day consiste, sur les réseaux sociaux, à montrer les vêtements que l’on va porter. Les internautes regorgent d’idées, notamment grâce au montage, pour rendre la présentation de leur tenue vestimentaire la plus divertissante possible.

Qu’est-ce que l’outfit of the day ?

Sur les plateformes comme Instagram, Pinterest ou TikTok, les utilisatrices ou les utilisateurs aiment beaucoup détailler de nombreux aspects de leur vie, que ce soit en faisant des story time ou en dévoilant leurs derniers achats lors d’un haul. C’est la même chose pour les looks du quotidien : pourquoi ne pas filmer sa dernière tenue et la poster sur les réseaux sociaux ? C’est la définition d’un outfit of the day.

À l’origine, l’outfit of the day était plutôt partagé par des blogueuses et des blogueurs de mode pour montrer leur style. Désormais, tout le monde peut faire des vidéos outfit of the day, par exemple, en postant une tenue qui sort de l’ordinaire, ou à l’occasion d’une fête. Sur TikTok, le hashtag #outfitoftheday a été vu plus de 8 milliards de fois. Chercher les outfit of the day sur le web permet aussi de trouver de l’inspiration pour nos futures tenues.

Pourquoi dit-on un « outfit of the day » ?

« Outfit of the day » est un terme anglophone qui signifie « la tenue vestimentaire du jour » en anglais. Sur les réseaux sociaux, l’expression anglophone est en général utilisée par les francophones. Il existe une abréviation de l’expression que vous avez peut-être déjà rencontré sur TikTok ou Instagram : OOTD. Certains internautes utilisent également l’expression OOTW pour « outfit of the week », soit les tenues portées durant la semaine.

Plus que de simplement filmer quelques vêtements posés sur un lit, la tendance du outfit of the day est devenue un moyen de s’affirmer, en montrant son sens de la mode et sa personnalité à travers ses goûts vestimentaires. Comme pour de nombreuses tendances sur TikTok, certaines influenceuses et influenceurs l’utilisent par ailleurs pour mettre en avant des marques qui les sponsorisent.

Des outfit of the day sous forme de photos sur Instagram. // Source : andyheart, Instagram. Capture d’écran Numerama.

Avec TikTok, l’outfit of the day devient un spectacle

Avant l’émergence de TikTok à la fin de la dernière décennie, on retrouvait les outfit of the day sur YouTube, Instagram, Pinterest ou même Tumblr. Ils étaient aussi présents sur les blogs de mode. Il était plutôt simple de faire un outfit of the day, soit en prenant une photo de la tenue que l’on s’apprêtait à porter, soit en se filmant en train de la mettre.

Désormais, l’outfit of the day et l’outfit of the week sont plus élaborés : musiques, chorégraphies, transitions en sautant ou en tapant dans la main de son ou sa partenaire de TikTok… Le montage est dynamique et il faut aller plus loin que le fait de simplement choisir une jolie tenue. Faire des vues sur un outfit of the day, c’est avant tout offrir du divertissement aux utilisatrices et utilisateurs. Beaucoup de ces transitions et chorégraphies deviennent d’ailleurs des tendances TikTok en elles-mêmes, reproduites par d’autres.

@max.wallen drippin out of school #ootw ♬ original sound – EX7STENCE™ Un exemple de transition pour changer de tenues lors d’une vidéo outfit of the week.

L’outfit of the day, un cadeau empoisonné pour le monde de la mode ?

Certes, l’outfit of the day est en apparence une tendance très célèbre, qui donne envie de se préoccuper de ses tenues et de se passionner pour le monde de la mode. Mais, certaines de ses conséquences sont moins positives. Tout comme le haul, qui consiste à déballer ses nouveaux achats et à les poster sur TikTok, l’outfit of the day incite parfois des internautes à consommer plus de fast-fashion, pour sans cesse produire de nouveaux contenus.

La journaliste de mode britannique Caryn Franklin avait déjà alerté sur ce phénomène en 2018 dans The Guardian. 1 Britannique sur 10 disait alors acheter une tenue juste pour pouvoir la poster sur les réseaux sociaux. « Mes vêtements sont comme des amis fidèles de longue date. Ils me rendent joyeuse, courageuse, enthousiaste. Le fait d’acheter, d’Instagramer et de renvoyer une tenue entière en une journée nous procure-t-il des sentiments autres que les plus superficiels ? », écrivait-elle, déplorant une consommation disproportionnée, dangereuse pour l’environnement et pour notre rapport à nous-même. « Aujourd’hui, la mode se mange elle-même », avait conclu la spécialiste. L’outfit of the day semble donc à consommer avec parcimonie.

