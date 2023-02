L’arrivée de Twitter Blue en France a donné une opportunité unique aux plus grands comptes complotistes français de se faire certifier. La désinformation va devenir de plus en plus difficile à combattre.

Les complotistes français adorent Twitter Blue. La formule payante de Twitter, à presque 10 euros par mois, ne permet pas de faire grand-chose. Cependant, elle offre un avantage indéniable aux utilisateurs : elle leur donne droit à un badge de certification. Et, comme l’a remarqué Guillaume Brossard, le fondateur du site de fact checking HoaxBuster, les conspirationnistes les plus populaires de France se sont rués sur cette fonctionnalité.

Dans un message publié sur Twitter le 16 février 2023, Guillaume Brossard montre qu’une vingtaine de comptes de complotistes très populaires en France ont été certifiés. Il ne s’agit pourtant que d’une petite partie du phénomène : le journaliste explique n’avoir mis « que les plus gros comptes ». Une tendance très inquiétante, qui ne risque pas de s’arranger.

#PetitJeu : tous ces comptes ont un point commun, sauras tu trouver lequel ? pic.twitter.com/dcZ12LQy6j — Guillaume HB (@Guillaume_HB) February 16, 2023

Des comptes complotistes certifiés sur Twitter

Les recherches de Guillaume Brossard montrent que de nombreux comptes ont été certifiés, ce que Numerama a pu vérifier. Certaines « stars » du complotisme, telles que Mike Borowski ou encore TV Liberté, une web TV d’extrême droite, arborent la coche bleue. On trouve également dans la liste Silvano Trotta, dont le compte n’a été réinstauré sur la plateforme que très récemment, grâce à une décision d’Elon Musk. Le groupe Les DéQodeurs, qui propage des histoires en relation avec la théorie du complot QAnon, est également certifié, tous comme certains des « traducteurs » de fake news auxquels Numerama avait consacré un article.

Avoir un badge bleu à côté de son nom sur Twitter pourrait avoir l’air d’être quelque chose d’anodin. Ce n’est pourtant pas le cas : sur le réseau social, la coche est un signe de reconnaissance très important. Le système de vérification, qui existe depuis des années, permettait à la base de certifier les comptes officiels d’entreprises ou de gouvernements, et certaines personnalités du milieu du divertissement, mais également des médias, comme les journalistes.

Le compte Twitter de Silvano Trotta est désormais certifié. // Source : Capture d’écran Numerama

Les badges de certifications étaient délivrés selon certains critères très précis par les employés de Twitter, et seulement lorsqu’une vérification d’identité avait été effectuée. De fait, avoir un badge bleu était un synonyme de prestige pour les stars et un gage de confiance pour les médias. Mais, depuis le rachat de Twitter par Elon Musk, tout ce système est chamboulé.

Le nouveau patron de la plateforme a annoncé que les badges de certification seraient désormais remis uniquement aux personnes abonnées à Twitter Blue. « Twitter n’acceptera plus de nouvelles demandes de certification basées sur les anciens critères », peut-on lire sur cette page d’aide de Twitter. On est donc passé d’un système gratuit, qui assurait la légitimité des comptes, à un système payant qui privilégie avant tout les personnes prêtes à donner 10 euros par mois à la plateforme.

Un nouveau système de certification risqué

Ce nouveau système est risqué — et Elon Musk en a d’ailleurs déjà fait les frais. Lors de la sortie de la première version de l’abonnement payant, en novembre 2022, des internautes se sont amusés à usurper l’identité d’entreprises grâce à leur badge acquis en payant. Résultat, pendant des heures, un faux compte Nintendo certifié a mis en avant un tweet de Mario faisant un doigt d’honneur, et d’autres marques ont été humiliées.

Un compte certifié se fait passer pour Nintendo. // Source : Capture Numerama

Bien que Twitter ait perdu en crédibilité et que de nombreux annonceurs refusent désormais de travailler avec le site, Elon Musk n’a pas fait marche arrière. Le nouveau patron de Twitter a mis en place différents types de badges de certification (gris pour les membres du gouvernement, doré pour les entreprises, bleu pour les autres), mais le problème de fond reste le même : le fait que n’importe quelle personne payant un abonnement puisse être certifiée est très dommageable. C’est encore plus vrai du fait que la souscription à Twitter Blue doit, à terme, mettre en avant les tweets des abonnés et invisibiliser tous les autres.

Le meilleur exemple de ce risque est l’utilisation qu’en font les gros comptes complotistes français. Pour la majorité des utilisateurs, le badge est toujours le synonyme de légitimité, surtout pour les marques et les médias. En étant certifiés, les comptes qui propagent des fake news s’offrent une plateforme de diffusion très puissante, capable de toucher un nombre encore plus important de personnes.

Avec Twitter Blue, il va être de plus en plus facile pour les complotistes de répandre leur désinformation — et encore plus dur pour les agences de fact checking de faire leur travail. Il est en plus très difficile de faire la différence entre les « anciens » comptes certifiés et les nouveaux abonnés, ce qui rend la tâche encore plus ardue pour les utilisateurs de Twitter. Bref, en seulement quelques mois, Elon Musk a transformé Twitter en paradis pour les complotistes — et la tendance est bien partie pour durer.

