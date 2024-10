Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] La récente montre connectée de Samsung, idéale pour la pratique de vos activités sportives et pour surveiller votre santé, est déjà en promotion. Boulanger la propose déjà avec 37 % de réduction.

C’est quoi, cette promotion sur cette montre Samsung ?

La Samsung Galaxy Watch 7 est vendue 319 €. Elle est proposée au prix de 199 € sur le site de Boulanger, grâce au code promo 70WAT7 à rentrer dans le panier. En plus de cette réduction de 50 €, en rejoignant gratuitement le club Boulanger vous pouvez économiser 70 € supplémentaires.

Vous la retrouverez, ainsi que d’autres modèles, dans notre guide des meilleures montres connectées en 2024.

C’est quoi, cette montre connectée ?

La Galaxy Watch 7 opte pour un design circulaire, avec une tranche qui embarque deux boutons plats. Le design, qui a déjà fait ses preuves, est encore une fois irréprochable, et s’accompagne en plus d’excellentes finitions. Le boîtier est résistant, certifié IP68 et étanche jusqu’à 5 ATM.

Samsung Galaxy Watch 7 // Source : Samsung

L’écran OLED de 1,3 pouces à la résolution de 432 × 432 pixels affiche une luminosité élevée de 2000 cd/m². La montre est parfaitement visible, y compris en plein soleil. Son interface Wear OS, avec surcouche de Samsung, propose une très bonne fluidité et une navigation ergonomique. Vous pourrez installer de nombreuses applications, recevoir des notifications, ou envoyer des messages et passer des appels.

Taille de l’écran 1.5 pouces Définition 480 x 480 pixels Dalle Super AMOLED Format d’écran Circulaire Processeur – fabriquant Samsung Processeur – modèle Exynos W1000 Poids 33.8 g Epaisseur 12.1 mm Largeur 44.4 mm Longeur 44.4 mm Compatibilité OS Android Type de SIM eSIM Compatibilité 4G Oui Compatibilité 5G Non Accéléromètre et Boussole électronique Oui Capteur de lumière ambiante Oui Analyse du sommeil Oui Podomètre Oui Capteur de rythme cardiaque Oui Cardiofréquencemètre Oui Couleur Argent, Blanc, Vert Apparence Metal Indice de protection 5ATM Date de sortie 10/07/2024 319 € sur Samsung

À ce prix, cette Galaxy Watch 7 est-elle une bonne affaire ?

C’est même une excellente affaire à moins de 200 € pour le dernier modèle de montre connectée de Samsung. Vous retrouverez les mesures habituelles, comme la température, l’altitude, l’accéléromètre, l’électrocardiogramme, la tension, ou encore la fréquence cardiaque. Les mesures sont précises, et le GPS est réactif et efficace. De nombreux modes d’entraînement sont proposés, pour différentes disciplines sportives. L’application de suivi de santé se charge de vous informer sur votre santé, avec mesure du repos, de la tension artérielle ou de votre rythme cardiaque. Notez toutefois que ces deux dernières mesures sont réservées aux possesseurs de smartphone Samsung.

Côté autonomie, la Galaxy Watch 7 tient facilement une journée et demie d’utilisation, ou plus d’une trentaine d’heures, avec les fonctions de suivi de santé activées, et en mode d’affichage always-on.

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Forfait mobile : comparez toutes les offres 4G et 5G sans engagement Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !