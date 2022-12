Microsoft prépare Noël avec une première grosse vague vidéoludique pour le Xbox Game Pass.

Microsoft prépare Noël, en témoigne la première vague de jeux vidéo qui vient submerger le catalogue du Xbox Game Pass en décembre. Elle est bien copieuse, et tout le monde y trouvera son compte : des jeux pour les plus petits, d’autres pour les plus grands.

On rappelle qu’une deuxième fournée sera annoncée au cours du mois, en espérant qu’elle viendra clôturer 2022 avec brio.

Xbox Game Pass en décembre 2022. // Source : Microsoft

Le Xbox Game Pass est proposé à travers plusieurs formules : Xbox, PC ou Ultimate (Xbox + PC + cloud). On peut s’abonner pour un mois (à partir de 9,99 € ), trois mois (à partir de 29,99 €) ou encore six mois (à partir de 59,99 €).

Les jeux vidéo qui arrivent dans le Xbox Game Pass en décembre 2022

1er décembre : Eastward (Cloud, Console & PC)

Un jeu d’aventure dans lequel on traverse un continent en explorant ses nombreux lieux inconnus.

1er décembre : The Walking Dead: L’Ultime Saison (Cloud, Console & PC)

L’ultime saison de cette adaptation de la saga de zombies, axée sur la narration. C’est donc la dernière aventure de Clementine.

1er décembre : Totally Reliable Delivery Service (PC)

Vous avez toujours rêvé de livrer des colis ? Totally Reliable Delivery Service vous permet d’accomplir cette tâche. Mais gare à la physique chaotique…

6 décembre : Lego Star Wars : La Saga Skywalker (Cloud, Console & PC)

L’adaptation des trois trilogies Star Wars à la sauce Lego. Il y a beaucoup, beaucoup de contenu à découvrir.

6 décembre : Hello Neighbor 2 (Cloud, Console & PC)

À mi-chemin entre horreur et infiltration, Hello Neighbor 2 vous met au défi de déterrer les secrets d’un voisin étrange.

8 décembre : Chained Echoes (Cloud, Console & PC)

Trois royaumes s’affrontent à Valandis. Parviendrez-vous à maintenir une paix fragile ?

8 décembre : Metal: Hellsinger (Xbox One)

Vous connaissez Doom ? Eh bien c’est comme Doom, mais il faut se servir du rythme pour tirer et avancer. C’est original. Il faut aimer le metal.

13 décembre : High On Life (Cloud, Console & PC)

Par le co-créateur de Rick & Morty. On y incarne un héros de fortune qui doit devenir un chasseur de primes intergalactique. La particularité du gameplay est la suivante : les armes parlent (et font des blagues).

13 décembre : Potion Craft (Console & PC)

Oui, oui, on vous demande de créer des potions dans Potion Craft.

15 décembre : Hot Wheels Unleashed — Game of the Year Edition (Cloud, Console & PC)

On est nombreux à avoir collectionné les petites voitures de la marque Hot Wheels. Vous pouvez désormais les conduire dans un jeu vidéo.

15 décembre : Rainbow Billy: The Curse of the Leviathan (Cloud, Console & PC)

« Une aventure pour petits et grands dans laquelle vous devez sauver des créatures fantasques en rendant à votre monde ses couleurs d’autrefois. »

