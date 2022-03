Lunettes AR, recharge en 10 minutes… Nos coups de cœur du MWC de Barcelone

Pour la première fois depuis deux ans, le Mobile World Congress de Barcelone a eu lieu. Numerama a parcouru les 7 halls du salon à la recherche des meilleures innovations de 2022.

On avait presque oublié l’atmosphère des salons. Après deux ans de pandémie de Covid-19, le Mobile World Congress de Barcelone, le salon emblématique des mobiles et des télécommunications, a fait son grand retour. Numerama s’y est rendu du 26 février au 2 mars afin de vous le faire vivre en direct sur les réseaux sociaux, sur son site et à travers différentes vidéos.

De retour en France, l’heure du bilan est venue. Numerama vous propose deux vidéos récapitulatives du Mobile World Congress 2022. L’une est dédiée à nos cinq déceptions, l’autre à nos cinq coups de cœur. Dans cet article, vous trouverez ce qui nous a le plus satisfaits.

Une sensation d’après-Covid

Le Mobile World Congress 2022. Un air de monde d’avant. // Source : Numerama

Commençons par quelque chose qui n’a rien à voir avec un produit, mais qui nous a néanmoins beaucoup plu à Barcelone. Au MWC, nous avions presque l’impression que le Covid n’existait plus. Certes, le masque FFP2 et un certificat de vaccination étaient obligatoires, mais il était vraiment plaisant de croiser des milliers de personnes venues du monde entier et d’entendre autant de langues. L’heure n’est pas encore à l’optimisme, mais le MWC nous prouve qu’il y a peut-être un futur sans Zoom et Microsoft Teams pour échanger avec des gens. Nous avons particulièrement apprécié cette édition 2022 pour toutes ces raisons.

Les lunettes du futur d’Oppo

Les lunettes d’Oppo projettent des informations sur les verres. // Source : Louise Audry pour Numerama

Les lunettes du futur seront-elles capables d’afficher des notifications au milieu de notre champ de vision ? À Barcelone, nous avons pu essayer les Oppo Air Glass. Il s’agit de l’expérience de réalité augmentée la plus intéressante du salon, grâce au minimalisme du produit. Pour la première fois, des lunettes AR ressemblent à des lunettes. Et ça change tout.

La recharge en moins de 10 minutes

MWC 2022 // Source : Louise Audry pour Numerama

Votre smartphone se rechargera-t-il un jour en 9 minutes, voire moins ? Dès 2022, de premiers appareils devraient passer sous les 15 minutes grâce au chargeur de 150 W d’Oppo. Plus tard, la marque chinoise espère passer à 9 minutes. Nous avons pu essayer quelques instants son prototype de super-chargeur 240 W. Ça va très vite !

La diversification de Huawei

Le Huawei MateStation X. // Source : Louise Audry pour Numerama

En grande difficulté sur le marché du smartphone, Huawei est victime de sanctions économiques imposées par les États-Unis. S’il nous a souvent déçus ces dernières années, notamment à cause de son discours trop ambigu sur l’impact réel des sanctions américaines, Huawei nous a vraiment plu à Barcelone. Le groupe chinois reconnaît enfin la réalité du problème et intensifie sa stratégie de diversification avec des PC tout-en-un, des PC portables, une liseuse, des tablettes et une imprimante. Au vu de leurs caractéristiques, Huawei pourrait rapidement redevenir incontournable, même si les smartphones pèseront moins dans son chiffre d’affaires.

Les PC portables à l’honneur

Les Samsung Galaxy Book 2. // Source : Numerama

Enfin, nous nous sommes étonnés du nombre de PC présentés à Barcelone. En même temps, dans un monde pandémique, notre rapport à l’ordinateur portable a forcément évolué. Samsung fait son grand retour après 8 ans d’absence, Nokia arrive lui grâce à une entreprise lyonnaise. Les ordinateurs portables sont de nouveau sexy !

Voilà pour nos coups de cœur du Mobile World Congress de Barcelone, édition 2022. Bien sûr, il nous semble important de rappeler que tous les produits ne se valent pas. Dans un autre article, nous vous listons les choses qui nous ont plutôt déçues à Barcelone.