Dans sa newsletter hebdomadaire, le journaliste Mark Gurman de Bloomberg raconte les travaux d’Apple en matière d’intelligence artificielle. L’entreprise se rapprocherait progressivement des modèles d’OpenAI, mais souhaiterait maintenir une approche prudente en 2025.

Sur les ordinateurs des employés de l’Apple Park, un mystérieux logiciel appelé « Playground » serait installé. Son but ? Permettre aux équipes d’Apple de tester des modèles d’intelligence artificielle en avance, puis de les comparer à ceux d’OpenAI, Google ou Anthropic. Bloomberg suggère même que la version la plus performante du LLM d’Apple, qui existe en versions 3 milliards, 7 milliards, 33 milliards et 150 milliards de paramètres, ne serait plus très loin de la qualité de ChatGPT. Malheureusement pour les utilisateurs de Siri, Apple aurait pris la décision de ne pas les lancer pour l’instant. En cause : la peur des hallucinations.

À la WWDC le 9 juin, Bloomberg ne s’attend pas à des annonces révolutionnaires en matière d’IA. Apple aurait décidé de se concentrer sur des usages locaux et très optimisés, en attendant une année 2026 plus ambitieuse.

En 2025, Apple va ouvrir ses modèles locaux aux applications tierces

Sur les iPhone compatibles avec Apple Intelligence (15 Pro, 16 et 16 Pro), plusieurs petits modèles sont aujourd’hui préinstallés. Un s’occupe du résumé des notifications et de la génération de texte, un autre efface les gens d’une photo et fabrique des émojis sur commande. Tout fonctionne localement, sans réseau, ce qui explique partiellement pourquoi Apple Intelligence s’en sort moins bien que Gemini ou ChatGPT, deux services totalement dans le cloud.

Les notifications résumées par Apple Intelligence le sont par un LLM local, qui fonctionnent sans réseau. // Source : Apple

À la WWDC le 9 juin, Apple devrait maintenir une proposition similaire. Bloomberg indique ne pas s’attendre à un nouveau Siri ou à un concurrent de ChatGPT (même si les projets sont lancés en interne) : la marque va continuer de pousser ses modèles locaux. Mais une des grandes nouveautés d’iOS 26 et macOS 26 serait leur ouverture aux applications tierces.

Si les informations de Bloomberg sont bonnes, les développeurs devraient bientôt disposer d’une API Apple Intelligence pour utiliser les modèles d’Apple dans leurs applications. Un bon moyen de ne plus dépendre des serveurs de Google ou OpenAI pour des tâches d’IA bien spécifiques, en exploitant la puissance des puces Apple Silicon pour générer des images et du texte. Apple en profiterait sans doute pour être plus transparent sur ses modèles, alors qu’on lui reproche aujourd’hui d’être trop fermé.

Plusieurs fonctions Apple Intelligence // Source : Numerama

Dans les applications d’iOS 26, il sera peut-être possible de demander à une application une action spécifique avec le langage naturel. Le tout sans connexion Internet, grâce à Apple Intelligence.

Apple a raison de miser sur des modèles locaux, mais ses services sont en retard

Est-ce la bonne approche ? Techniquement parlant, Apple a un avantage sur tous ses concurrents : il conçoit hardware, silicon (les processeurs), et software. Ce qui peut s’apparenter à un choix dû au retard n’en est pas un : Google, OpenAI ou Samsung rêvent aussi de proposer des modèles locaux. Le problème est que l’optimisation est difficile, pour des résultats moins bons que le cloud. L’approche la plus sûre aujourd’hui est de passer par des serveurs surpuissants. La preuve : même Apple le fait avec son Private Cloud Compute.

Si Apple renforce sa stratégie locale à la WWDC, la marque continuera de renforcer la force de son écosystème. À l’avenir, quand le nouveau Siri sera déployé, alors l’iPhone pourrait faire des choses que les autres IA génératives ne savent pas faire, sans réseau.

Pour aller plus loin DeepSeek valide indirectement la stratégie d’Apple avec Apple Intelligence

En attendant, Apple semble malgré tout en retard. Même si ses modèles s’améliorent et que leur aspect local et privé est unique, les utilisateurs d’iPhone ont grand intérêt à utiliser ChatGPT, Gemini ou Perplexity s’ils souhaitent améliorer leurs quotidiens. Un aveu d’échec pour Apple, qui a jusque-là toujours réussi à lancer ses propres services. Apple Intelligence ne sera une réussite que le jour où il sera capable de tout faire.

