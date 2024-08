Lecture Zen Résumer l'article

Elon Musk relance une action en justice contre OpenAI, après celle avortée au printemps 2024. Les griefs ne changent pas : l’entrepreneur américain reproche toujours à l’entreprise d’avoir trahi sa parole et sa philosophie.

De toute évidence, Elon Musk n’entend pas tourner la page vis-à-vis de la société OpenAI, qu’il a quittée en 2018. Le milliardaire américain vient de relancer une action judiciaire contre son ancienne création, qu’il a cofondé avec d’autres en 2015 (dont Sam Altman, Ilya Sutskever et Greg Brockman).

La plainte, déposée le 5 août 2024 auprès d’un tribunal californien (dans l’État où est basée l’entreprise OpenAI), et signalée par Reuters, conserve le même angle d’attaque que la précédente procédure lancée au printemps 2024. D’après Elon Musk, OpenAI a trahi sa promesse originelle de proposer des solutions d’intelligence artificielle ouvertes et libres.

Des engagements initiaux trahis, selon Elon Musk

En résumé, et selon le richissime plaignant, OpenAI ferait désormais passer ses profits et ses intérêts commerciaux avant le bien public. Curieusement, ce recours avait été retiré au tout dernier moment — la veille du procès, en juin dernier. Pour sa part, OpenAI avait l’intention de demander au tribunal de rejeter la plainte d’Elon Musk.

« OpenAI et Microsoft sont prêts à faire fortune en vendant cette technologie au public, ce qui serait impossible si l’organisation à but non lucratif mettait ses recherches et sa technologie à la disposition de tous, comme Altman l’a promis à plusieurs reprises à Musk », développe l’argumentaire. En ligne de mire, l’accord passé en 2019 avec Microsoft (et renforcé depuis).

OpenAI est toujours en conflit avec Elon Musk. // Source : OpenAI

En somme, Sam Altman et les siens ont enfreint l’engagement d’OpenAI de partager ses travaux et ses avancées à toute l’humanité, pour le bénéfice de toutes et tous. OpenAI avait alors rapidement réagi, et dénoncé le narratif d’Elon Musk. La société avait mis en ligne plusieurs mails privés avec Musk dans la boucle pour pointer sa duplicité.

Cela fait des années qu’Elon Musk s’agace de la trajectoire d’OpenAI et qu’il répète à qui veut l’entendre que la société n’existerait tout simplement pas sans lui. Les récents développements de l’entreprise ne sont pas de nature à l’apaiser, d’ailleurs : depuis juin, il est question de transformer OpenAI pour en faire une entreprise comme une autre.

Faute de parvenir à peser sur le destin d’OpenAI, et donc de son chatbot ChatGPT, Musk a décidé de lancer Grok, son propre agent conversationnel. Avec lui, l’entrepreneur s’emploie à tendre un miroir à OpenAI, en montrant ce qu’il faudrait faire : le rendre open source et drôle. Mais pour ce qui est de l’exactitude, il y a encore du chemin à faire.

