Du 15 au 18 juin 2022, le salon VivaTech accueille startups, entrepreneurs et grandes entreprises à Paris. Numerama y est allé et vous propose quelques vidéos de choses qui lui ont plu.

« Le plus grand salon tech européen ». Depuis le 15 juin, si l’on se fie aux réseaux sociaux, le monde entier regarde la France et le salon Viva Technology. Six ans après sa création, la version française du CES de Las Vegas continue d’alimenter les espoirs de la French Tech, qui rêve de devenir incontournable aux yeux du monde. La réalité est bien entendue plus nuancée, nous devons vous avouer être toujours très partagés sur VivaTech. Il y a du bon, mais aussi ce que les anglophones qualifieraient de « bullshit ». Canapés qui roulent, NFT à gogo, concepts vus et revus… Comme tous les salons tech, VivaTech attire tout et son contraire, quitte à envoyer un mauvais message.

On vous rassure, nous ne râlerons pas plus dans cet article. À VivaTech, il y a aussi des entreprises méritantes, avec des projets séduisants. Après plusieurs heures sur le salon, nous en avons sélectionné cinq. Voici des vidéos courtes pour vous présenter leurs idées, disponibles sur TikTok, Instagram, Twitter et YouTube :

Un potager connecté façon Nespresso

Dans le futur, aura-t-on tous un petit potager dans sa cuisine ? On ajoute de l’eau dans un réservoir, on le connecte au courant et le potager s’occupe de faire croire aux plantes qu’elle pousse dans un endroit naturel. Pas nouveau me diriez-vous ? L’entreprise La Grangette propose, pour le coup, quelque chose d’inédit. Elle compte commercialiser des graines sous la forme de capsules de la taille d’une dosette Nespresso, à ajouter dans n’importe quel potager. Le futur des arômes, de la salade et des tomates cerises ? Une application permet ensuite de connaître l’état de santé de sa plantation.

Des lunettes et un casque connectés pour le vélo

Chez Cosmo Connected, une entreprise française que l’on trouve déjà dans les rayons des opticiens Afflelou, on trouve deux produits intéressants pour les cyclistes.

Commercialisées au tarif de 489 € (mais une baisse autour des 350 € arrive), les lunettes de réalité augmentée de Cosmo affichent des informations sur la vitesse et le trajet dans le coin supérieur droit de votre vision. Dans le futur, Cosmo veut aller plus loin avec un vrai dispositif de réalité augmentée, un peu comme les lunettes Oppo que nous avions essayées à Barcelone.

Pour 159 €, Cosmo Connected lancera cet été un casque de vélo ultra léger et connecté. Il peut indiquer si vous tournez à droite, à gauche ou si vous freinez grâce à une lumière. Une version à 199 €, avec une télécommande à accrocher au vélo, sera aussi proposée.

Le premier (long) bus autonome de la RATP

Après plusieurs expérimentations, les premiers bus autonomes pourraient prochainement arriver en Île-de-France. À VivaTech, nous sommes montés dans une version spéciale de la ligne 393. Il y aura un chauffeur à l’avant mais le bus peut rouler et tourner tout seul. La RATP espère déployer ce bus cet automne, après une nouvelle phase de test cet été.

Des gâteaux par des robots

On connaît tous les imprimantes 3D, y aura-t-il bientôt des imprimantes alimentaires ? Une startup normande du nom de La pâtisserie numérique a mis au point une machine capable de fabriquer des gâteaux grâce à de la poudre. On choisit une forme dans une application, elle s’exécute. Sa cible est les pâtissiers professionnels, qui la loueraient pour 500 € par mois.

Des taxis volants aux JO 2024 ?

Soyons honnêtes, il est possible que cette cinquième innovation soit un peu « bullshit » 😅. Quoi qu’il en soit, nous avons été trop impressionnés par le look du taxi volant de Volocopter pour ne pas en parler. Dès 2024 à Paris, cette entreprise allemande rêve de faire voler des taxis chargés de vous transporter d’un endroit de la capitale à un autre. Les Jeux Olympiques doivent servir de coup d’envoi, reste à savoir si ce sera possible.

Voilà pour cette sélection VivaTech 2022. Sur Twitter, nous vous proposons un thread avec plus de choses croisées au salon français de la tech. Espérons que la venue de médias étrangers cette année fasse monter le salon en qualité, avec plus d’intervenants et de projets sérieux l’année prochaine.