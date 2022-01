Les 5 sujets de la tech qu’il faut surveiller en 2022

Quelles seront les innovations majeures cette année ? Faut-il s’attendre à des changements importants pour les géants de la tech ? Voici la liste des sujets que la rédaction de Numerama suivra de près en 2022.

À chaque année son agenda. S’il nous semble évident que les annonces les plus importantes de 2022 ne seront pas celles que l’on attend le plus (le rachat d’Activision-Blizzard par Microsoft l’a récemment prouvé), il est toutefois possible d’anticiper certaines tendances.

En 2022, la rédaction de Numerama s’attend notamment à de nombreux changements structurels. Notre petit doigt nous dit que le fonctionnement de certaines grandes entreprises ne sera plus le même à la fin de l’année (on pense notamment aux magasins d’applications, dans le viseur des autorités du monde entier). À quoi d’autre faut-il s’attendre ? En vidéo, nous vous proposons un débat sur les cinq tendances tech à surveiller cette année.

Apple Silicon : la fin d’une transition historique

En 2020, Apple a entamé un changement majeur. 15 ans après l’arrivée des premières puces Intel pour Mac, la marque californienne a annoncé son intention d’utiliser des puces développées en interne dans ses ordinateurs. Les premiers Mac M1 sont nés, suivis en 2021 par les Mac M1 Pro et M1 Max, encore plus puissants.

Cette année, si Apple tient sa promesse, cette transition historique va s’achever. Dans les prochains mois, les derniers Mac encore équipés d’une puce Intel (iMac 27 pouces, Mac Pro et Mac mini) devraient adopter une architecture Apple Silicon. Cette année nous montrera aussi le nouveau fonctionnement d’Apple. Les Mac seront-ils renouvelés tous les ans comme les iPhone ou conserveront-ils leur rythme plus long ?

La puce M1 est la première puce Apple Silicon pour Mac. // Source : Image Numerama

Le décollage de la réalité virtuelle/augmentée ?

Fin 2021, Facebook a donné un nouvel élan à la réalité virtuelle. En changeant de nom pour Meta, l’entreprise a annoncé un tournant vers ce qu’elle qualifie de « metaverse ». Il s’agit d’un monde virtuel conçu pour la réalité virtuelle aujourd’hui, et la réalité augmentée demain.

Si le metaverse n’est pas prêt, les casques VR et AR sont de nouveau à la mode. Oculus a cartonné à Noël et devrait annoncer un casque plus puissant en 2022, PlayStation va annoncer un second casque et, selon les rumeurs, Apple devrait aussi s’y mettre à la fin de l’année. De quoi donner un nouvel élan à ce drôle d’univers ?

Dans le metaverse de facebook, tout le monde portera des montres connectées invisibles. // Source : Meta

Une année très politique

En 2022, la France organise une élection présidentielle. S’il est peu probable que cet événement secoue la planète entière, on peut toutefois imaginer que le numérique sera au cœur de certains débats.

Plus globalement, il devrait y avoir d’assez vastes changements structurels pour les GAFAM. Les magasins d’applications, comme l’App Store et le Play Store, ont peu de chance de de s’en sortir indemnes en 2022. Apple et Google devront-ils mettre fin à leur commission ? Autoriser la concurrence ? 2022 pourrait aussi être l’année du démantèlement. Un groupe comme Meta peut-il être propriétaire de Facebook, Instagram, WhatsApp, Oculus, etc. ? Les autorités anglaises veulent le forcer à vendre Giphy.

Enfin, il pourrait y avoir du neuf côté réparabilité. Grâce aux impulsions de plusieurs États, comme la France, les entreprises prennent enfin ce sujet au sérieux.

Epic Games a porté plainte contre Apple en 2020. Cette année, le résultat du procès en appel devrait tomber. // Source : Epic Games – Youtube

La pénurie de composants encore là ?

Soyons honnêtes, il est peu probable de voir la fin de la pénurie de composants en 2022. On peut cependant se demander s’il y aura de l’amélioration dans les prochains mois. Trouvera-t-on enfin des PS5 dans les magasins à Noël ? Il nous semble trop tôt pour nous prononcer.

Quoi qu’il en soit, la pénurie de composants est de plus en plus problématique pour l’industrie de la tech. Beaucoup des produits mis en avant par les marques sont tout simplement introuvables, ce qui a un impact économique important. Il sera intéressant d’observer comment les constructeurs s’en sortent dans cette situation. Verra-t-on moins de produits ?

Une usine Infineon technologies, producteur de semiconducteurs, à Malacca en Malaisie. // Source : Infineon Technologies

Quelques petites innovations

Enfin, quid des innovations tech, celles qui font que l’on aime tant ce milieu ? On s’attend notamment à voir arriver plus de caméras sous l’écran, des nouveaux smartphones pliants, des chargeurs toujours plus rapides ou la réponse de Sony au Game Pass de Microsoft. Dans le monde des voitures, verra-t-on le premier véhicule électrique avec une autonomie au-dessus des 1 000 kilomètres ?

Le Oppo Find N est un smartphone pliant chinois. // Source : Louise Audry pour Numerama

Tout au long de 2022, la rédaction de Numerama déchiffrera l’actualité des nouvelles technologies. Nos prédictions seront-elles bonnes ? Des événements inattendus se glisseront-ils au milieu ? On range la boule de cristal, il est temps de surveiller la tech. 😎