[Deal du Jour] La microSD SanDisk 512 Go pour Nintendo Switch bénéficie d’une excellente promotion sur Amazon pour la Black Friday Week. Une très bonne carte SDXC estampillée Nintendo, fiable et performante. Idéale pour augmenter le stockage de votre Switch, mais qui peut aussi servir dans votre smartphone ou votre tablette.

C’est quoi, la promotion sur cette microSD pour Switch ?

Les cartes microSD SanDisk pour Nintendo Switch existent en plusieurs modèles, de 64 Go à 512 Go de stockage. Le modèle 512 Go est trouvable habituellement autour de 95 €. Pour la Black Friday Week, Amazon propose cette microSD au prix de 76,99 €.

Notez que si vous profitez d’une offre du Black Friday vendue par Amazon pendant la semaine du Black Friday (du 18 au 28/11), et que son prix baisse avant le 5 décembre à 23 h 59 CET, Amazon vous rembourse automatiquement la différence.

C’est quoi, cette carte microSd SanDisk ?

La microSD SanDisk est une carte mémoire suffisamment performante pour accompagner votre Switch dans son utilisation quotidienne. Vous obtiendrez facilement 100 Mo/s en lecture et jusqu’à 90 Mo/s en écriture. Avec le modèle 512 Go, vous pourrez stocker les jeux que vous avez téléchargés, vos sauvegardes, vos captures d’écran et vos enregistrements vidéos sans trop vous soucier de la place. Elle convient ainsi parfaitement pour l’exécution de jeux et d’applications dans le cadre d’une utilisation avec un smartphone ou une tablette.

Les vitesses de transfert de cette microSD de SanDisk peuvent atteindre jusqu’à 100 Mo/s. C’est une bonne vitesse pour installer rapidement Pokémon Écarlate et Violet sur votre Switch et surtout, augmenter considérablement son stockage.

La microSD 512 Go aux couleurs d’Animal Crossing // Source : Amazon

Est-ce que cette carte micro SD officielle Nintendo est une bonne affaire ?

Une carte micro SD officielle Nintendo de 512 Go de capacité est une très bonne affaire à ce prix. La SanDisk est une carte polyvalente qui convient de plus à de nombreux appareils pour un usage classique. Les microSD Nintendo ont aussi le chic d’aborder de jolis visuels. Zelda, Mario, ou encore Animal Crossing viennent décorer ces SanDisk. Alors certes, vous ne les verrez pas une fois la carte placée dans la console, mais vous le saurez et c’est ce qui compte.

Plusieurs capacités de stockage sont disponibles pour cette microSD. De 64 Go à 512 Go, elles sont actuellement toutes en promotion.

