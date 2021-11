Le Black Friday 2021 approche. Fin novembre, à peu près deux semaines de promotions sur les produits tech permettent de faire des affaires. Mais quelques trucs et astuces vous permettront de dénicher les bons plans et éviter les entourloupes. Suivez le guide !

Il a été décidé depuis les États-Unis que la vraie semaine de promotions, notamment sur la tech, se déroulerait autour du Black Friday. Tous les ans, Numerama vous accompagne pour repérer les meilleurs plans dans la vaste braderie du web, mais nous tenons aussi à insister sur les entourloupes des e-commerçants. Car la réalité de cette journée du Black Friday — ou des semaines nommées « Black Friday Week » ou « Black Week » — est double : on peut y trouver les meilleures promotions, meilleures mêmes que lors des soldes réglementées en France, à côté des pires déstockages et autres prix barrés faussement avantageux.

Cette année, le Black Friday aura lieu le 26 novembre 2021. L’occasion pour nous de faire un premier point pour vous donner toutes les astuces qui valent le coup pour bien profiter de l’événement. Et ne pas se faire avoir.

Quand commence le Black Friday 2021 sur Internet ?

Le Black Friday a lieu le vendredi 26 novembre 2021, historiquement le vendredi qui suit Thanksgiving. Cette tradition américaine de consommation s’est très bien exportée un peu partout dans le monde et, en France, commerçants et e-commerçants jouent tous le jeu. Même en pleine pandémie l’an passé, le Black Friday 2020 avait été « annulé » par le gouvernement, mais avait simplement changé de nom pendant de longues semaines, avant d’avoir lieu en décembre. En clair, avec les fêtes de fin d’année qui approchent et l’opportunité de faire des cadeaux, le Black Friday est une opportunité que les Françaises et les Français ont l’habitude de saisir.

On ne va pas se mentir, le meilleur Black Friday est celui qu’on peut faire chez soi. Évitons les magasins bondés, les files d’attente, le masque et autres joyeusetés et profitons de la consommation en un clic que nous offre le web. Que vous soyez pro-enseigne française ou adeptes du meilleur service au meilleur prix, le Black Friday met tout le monde d’accord : à part de rares magasins qui ont trouvé bon de contre-communiquer (et donc de vendre) à grand coup de green ou ethical washing, toutes les grandes plateformes participent à l’événement.

Qui fait le Black Friday 2021 ?

Dans les catégories qui nous intéressent sur Numerama, on peut lister les suivantes :

Comme on peut le voir sur ces pages, le Black Friday 2021 ne commencera pas au sens strict dans la nuit du 25 au 26 novembre 2021, mais s’étendra sur toute la semaine — et probablement les jours après. Le désuet « Cyber Monday », équivalent du Black Friday en ligne à l’époque où le premier événement n’était qu’un sujet de grande surface suit l’événement principal. Vous pourrez également tomber sur des offres correctes dès maintenant. Comment savoir qu’elles le sont ? Continuez de lire !

Est-ce que les prix seront meilleurs le jour du Black Friday ?

C’est la question légitime que tout le monde se pose en voyant déferler les offres de la part de tous les e-commerçants. Est-ce que la Black Week est une sorte de préparation avec des tarifs moins avantageux et qu’il y aura de nouvelles démarques le jour du Black Friday ? D’après nos informations, qui se confirment d’année en année, la réponse est non. Nous ne sommes plus dans une période où l’ont pouvait trouver un produit en promotion à un prix une semaine avant le Black Friday, puis moins cher encore le jour J. Il n’y a pas de notion de « démarque » comme lors des soldes.

De plus, le souci que les e-commerçants rencontrent habituellement est celui des stocks : les offres proposées ne doivent pas concerner que quelques acheteurs avant d’être épuisées. Avec la pénurie qui frappe le monde de la tech, l’approvisionnement ne devrait pas être aussi pléthorique qu’en 2019 ou en 2020. Dès lors, les bons prix seront de vraies affaires à saisir. Dès lors, si vous trouvez un produit qui vous intéresse avant le 26 novembre, vous pouvez passer à l’achat : il sera à un bon prix pour la période.

C’est quoi le Black Friday ?

Le Black Friday est une expression américaine, qui désigne grosso modo l’ouverture de la période des achats de Noël. Elle est historiquement rattachée à plusieurs facteurs : un pont que les employés américains prenaient entre Thanksgiving (toujours un jeudi) et le lundi qui suit, des heures supplémentaires des forces de l’ordre américaines ou les bouchons sur les routes. Bref, tout et n’importe quoi, mais qui a été transformé par la magie de la tradition médiatique en un événement commercial de promotions. Il s’est extrêmement bien exporté des États-Unis depuis une bonne dizaine d’années.

Qu’acheter au Black Friday (et ne pas acheter) ?

Disons-le simplement : au Black Friday, la quasi-totalité des catégories de produits vendus sur le web est en promotion. À moins de chercher un appareil à IRM ou un yacht, tout ou presque sera affiché avec un prix barré. Les listes que nous avons reçues en 2020 comportaient près de 40 000 lignes — et ne concernaient pas tous les e-commerçants français.

Notre recommandation, en revanche, est de préparer une liste de produits en amont dont vous avez besoin. Déjà, pour éviter la surconsommation : acheter quelque chose simplement parce que ce n’est pas cher n’est pas forcément une bonne manière d’acheter. Faire des listes permet de cibler les produits en promotion et surtout, de vous faire une idée en amont du prix : vous verrez alors très simplement s’il s’agit d’une vraie promotion Black Friday ou d’une petite entourloupe.

Les marques de la tech traditionnellement en promotion le Black Friday et que l’on peut espérer acquérir à moindre coût le 26 novembre 2021 sont légion : Apple, Samsung, Dyson, Dell, Xiaomi, Philips Hue, Panasonic, LG, Sonos, Oral-B, Roborock… rares seront celles qui ne proposeront pas au moins un bon plan. Même les opérateurs (Orange, Free, SFR, Bouygues, etc.) devraient suivre.

Côté avertissement, il faut vraiment se méfier de l’effet promotion, particulièrement pervers :

Certains produits sont mauvais, même à bas prix ;

Certains bons produits sont à simplement quelques euros de plus toute l’année ;

Certains produits en promotion sont des anciennes versions et le commerçant se garde bien de le dire.

En d’autres termes, les meilleurs produits à acheter au Black Friday sont ceux qui sont tout à la fois de bons produits et vendus normalement trop cher par rapport à votre budget, ou dans l’absolu (citons les AirPods Max par exemple).

Reste qu’une bonne manière de ne pas se faire avoir est de nous suivre : il y a une bonne dizaine de manières de le faire. Nous proposerons des sélections triées sur le volet, avec de vrais bons produits.

Numerama gagne-t-il de l’argent au Black Friday ?

Réponse courte : oui. Réponse longue : nous avons une page permanente dédiée à l’affiliation qui explique en toute transparence sa place dans notre modèle d’affaires et comment la rédaction l’utilise. Certains liens de cet article sont affiliés.

Nous respectons nos engagements auprès de nos lectrices et nos lecteurs en offrant du journalisme serviciel de qualité dans le monde de la tech et nous avons une liberté éditoriale totale sur nos guides d’achat, bons plans, tests, avis et recommandations. Vous trouverez partout sur le web (et même chez des médias généralistes respectables) des listes à puces de bons plans sans aucune justification, fournis par des agences qui ne connaissent pas les produits dont elles parlent ou des guides prémâchés par les e-commerçants : cela ne nous intéresse pas (et vous non plus).

