Le Black Friday est de retour et commence par la Black Friday Week. C’est le moment parfait pour enfin acquérir une vraie souris de pro gamer, s’offrir une manette PS5 supplémentaire ou investir dans un bon casque gaming. Numerama a épluché les différentes offres pour vous proposer les accessoires gaming en promo pour la Black Friday Week qui valent vraiment le coup

S’équiper quand on souhaite s’adonner à sa passion du jeu vidéo revient vite cher. Entre le bureau, la machine et le matériel de gaming, il vaut mieux profiter des promotions pour s’équiper et investir dans du bon matos sans se ruiner.

Ça tombe bien, c’est le quasi-Black Friday et Numerama est parti à la recherche des meilleurs équipements gaming remisés pour l’occasion. Si vous ne voulez rater aucune occasion pendant cette période, nous avons répertorié toutes les meilleures offres tech de la Black Friday Week.

Les manettes en promo pour le Black Friday

Manette Dual Sense PS5 officielle à moins de 50 €

La manette qui offre la meilleure expérience de jeu sur console est actuellement en promotion. La DualSense embarque moult technologies dans une manette confortable à l’ergonomie bien pensée. Le retour haptique, le son émis par la manette ainsi que ses gâchettes adaptatives permettent une immersion totale. La DualSense est un accessoire indispensable pour profiter pleinement de l’expérience gaming que la PS5 a à offrir à sa communauté de joueuses et de joueurs.

Offre Black Friday : manette PlayStation Dual Sense

Est-ce un bon prix ? Habituellement vendue autour de 70 €, on la trouve actuellement à moins de 50 €. Elle est disponible dans différent coloris, c’est le moment d’en profiter.

La manette Razer Wolverine V2 Chroma pour Xbox à 109 € au lieu de 149€

Même si souvent, on a davantage confiance dans des manettes officielles, vous pouvez, les yeux fermés, vous ruez sur cette manette Xbox de la marque Razer. La réputation de la marque dans le milieu gaming n’est plus à prouver. Les touches mécaniques offrent un feeling différent et la qualité du grip est très appréciable. Rien à redire niveau autonomie. Avec la Wolverine V2, Razer offre une très bonne alternative à la manette haut de gramme de Microsoft, la Elite Series 2.

Offre Black Friday : manette Razer Wolverine V2

Est-ce un bon prix ? Avec cette promotion, cette manette devient vraiment intéressante. Pour un peu plus d’une centaine d’euros, vous accédez à une qualité très haut de gamme. Si vous ne connaissez que l’expérience de jeu avec des manettes classiques, c’est le moment de vous laissez tenter par le gameplay qu’offre une manette de PGM.

Les souris gaming

La Logitech G Pro sans fil à 64 € au lieu de 83 €

Solide, précise et un rapport qualité prix imbattable. La souris Logitech G Pro est une référence dans l’univers du gaming. Légère avec une bonne précision de clic, elle est capable de suivre des mouvements ultra-rapides à des vitesses supérieures à 400 IPS grâce au capteur HERO 25K nouvelle génération. La batterie possède une très bonne autonomie. C’est une souris utilisée et recommandée par des professionnels du jeu vidéo.

Offre Black Friday : souris gaming Logitech G Pro

Est-ce un bon prix ? À ce prix, elle devient plus qu’abordable au regard de ses caractéristiques. Si vous envisagiez de changer de souris, c’est le moment de passer à une vraie souris gaming.

La Razer Naga Pro à 90 € au lieu de 124 €

En tout, pas moins de 20 boutons programmables. La Razer Naga Pro, est particulièrement bien adaptée au gameplay des MMORPG. Elle demandera forcément un temps d’adaptation et de paramétrage pour les joueuses et les joueurs habitués à une souris gaming plus classique. Sa forme ergonomique vous économisera quelques séances d’ostéo si vous prévoyez de longues heures de jeu, que vous partiez en donjon avec votre guilde, ou bien que vous vous lanciez dans une séance farming.

Offre Black Friday : souris gamer Razer Naga Pro

Est-ce un bon prix ? Razer, c’est la marque de souris gaming par excellence. S’en offrir une aussi complète et réactive sans fil à moins de 100 € est plutôt une bonne affaire.

Pour aller plus loin PS, Xbox, Switch : voici les meilleurs jeux vidéo en promotion pour la Black Friday Week

Les casques gaming

Casque SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless Xbox : 299 € au lieu de 379€

Difficile de faire plus polyvalent que ce casque audio. Microsoft a bien commercialisé un casque officiel pour ses consoles next-gen, mais la qualité du son ne nous avait guère convaincues. Pour profiter pleinement de l’expérience de jeu offerte par les dernières Xbox, rien de mieux que ce casque. Spécialisée dans les accessoires gaming, la marque SteelSeries propose un casque de qualité dans une version dédiée à la Xbox. Les finitions sont parfaites et le rendu sonore irréprochable.

Offre Black Friday : Casque Steelseries Xbox

Est-ce un bon prix ? Oui ! Le casque Steelseries Arctis Nova Pro se trouve habituellement à 379 €. C’est un excellent produit gaming qui bénéficie d’une réduction intéressante pour le Black Friday puisque qu’on le trouve à moins de 300 €.

Le casque SteelSeries Arctis 7 + pour PS5 à 119 € au lieu de 149 €

Le casque Gaming de la marque SteelSeries est particulièrement adapté à la dernière console de Sony. Il fonctionne, en effet, avec la technologie Tempest 3D AudioTech de la Playstation 5, ce qui n’est pas le cas de tous les casques sans fils. En plus d’une excellente restitution audio, la qualité de son micro est largement reconnue. La connexion sans fil est, de plus, très stable.

Offre Black Friday : casque Steeseries Arctis 7 +

Est-ce un bon prix ? Initialement vendu au prix de 149 €, cette promotion de 30 € n’est pas négligeable. En tout cas, c’est une remise qui tombe à pic si vous aviez le projet de changer votre équipement de gaming.

Pour aller plus loin Ces 6 vélos électriques sont à un excellent prix pendant la Black Friday Week

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.