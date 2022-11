On a écumé les offres de la Black Friday Week pour vous trouver les meilleurs vélos électriques (VAE) en promotion. Ce n’était pas gagné, mais on a quand même déniché d’excellentes offres. C’est le moment idéal pour s’équiper.

Les prix des vélos électriques augmentent ces derniers mois. La crise de la logistique et des matières premières peut expliquer cette mécanique (après tout, on parle principalement de métaux et d’électronique), mais les constructeurs ne se gênent pas non plus pour être un peu gourmands dans une période de forte demande. En France, les grandes villes changent au profit du vélo et il ne fait aucun doute qu’il deviendra le transport roi pour les populations actives dans les années qui viennent — qu’il s’agisse d’une nécessité écologique, économique, ou de confort et de plaisir.

Pour aller plus loin Black Friday Week : on a sélectionné les seuls bons plans tech qui méritent votre argent

Pour la Black Friday Week, nous avons repéré quelques modèles qui méritent vraiment le détour. Ce sont des vélos électriques que nous avons testés sur Vroom et sur la chaîne de Numerama, ou des vélos dans lesquelles nous avons pleinement confiance par leurs caractéristiques techniques et du pédigree de leur constructeur. Quoi qu’il en soit, ce sont des vélos qui deviennent vraiment accessibles et sont toujours éligibles aux primes des régions ou de l’État. En bref, uniquement des vélos que l’on recommanderait en temps normal, à un prix encore meilleur.

Pure Electric Flux One : 949 € au lieu de 1 199 €

On commence par un vélo simple à défendre : c’est un de nos coups de cœur de l’année écoulée. Le Pure Flux One (notre test) est aussi simple qu’agréable à conduire et à utiliser, avec sa toute petite batterie qu’on recharge comme un smartphone tous les jours. Pour nous, Pure Electric a saisi ce qu’il fallait faire pour avoir un vélo électrique à moins de 1 000 € qui ne soit pas cheap.

Est-ce un bon prix ? Comme tous les vélos, le Pure Flux One a augmenté. Il reprend son excellent tarif pour la Black Friday Week. C’est le moment de craquer.

Décathlon Riverside 500 E : 999 € au lieu de 1 299 €

Le Décathlon Riverside 500 E

Dans la série des vélos électriques à moins de 1 000 €, on est contents de trouver le modèle phare de Décathlon dans la catégorie gravel. Le Riverside 500 E est grosso modo le Riverside entrée de gamme (qu’on adore, on l’a même motorisé à l’arrache…) avec un moteur à capteur de couple et une bonne batterie pouvant vous faire faire entre 50 et 90 km. Sa fourche suspendue vous permettra d’affronter les pavés et les trottoirs des villes.

Est-ce un bon prix ? Un vélo dynamique et puissant à moins de 1 000 €, c’est rare, même chez Décathlon. On trouve plutôt des vélos de ville planplan dans cette gamme de prix.

NCM C7 : 1 099 € au lieu de 1 399 €

NCM C7

Le NCM C7 est un vélo électrique d’entrée de gamme bien connu des grandes agglomérations : c’est souvent le choix préféré des entreprises de livraison à vélo électrique. Un bon rapport qualité/prix avec son moteur de 50 Nm et ses 8 vitesses, freiné par des freins à disque hydrauliques et un éclairage intégré, qui fait que le NCM C7 est vraiment prêt à rouler. Il conviendra à celles et ceux qui souhaitent un vélo de ville un peu plus dynamique que ceux construits autour des classiques cadres bas urbains.

Est-ce un bon prix ? À un peu plus de 1 000 €, on améliore encore le bon rapport qualité/prix de ce VAE. C’est une option sûre.

Neomouv Echinops : 1 249 € au lieu de 1 499 €

Le Neomouv Echinops

Avec les vélos Neomouv, on passe juste la barre des 1 000 €. Ce vélo urbain est un poil trop onéreux à notre goût en temps normal, mais avec 250 € de rabais et une éligibilité aux aides, vous arrivez à un rapport qualité-prix imbattable. Sa grosse batterie de 561 Wh est indéniablement un de ses plus, car son moteur de 250 W à 45 Nm de couple n’est pas un foudre de guerre : vous pourrez donc compter sur une bonne autonomie, annoncée à 100 km. On regrette simplement les freins à patins sur un vélo de ce genre : on aurait préféré des freins à disque, même rudimentaires.

Est-ce un bon prix ? Ouaip.

Trek Verve+ 2 : 1 609 € au lieu de 1 809 €

Le Trek Verve+ 2

On monte un peu en gamme avec Trek, puisque le vélo est équipé d’un beau système Bosch Performance Line Cruise, 65 Nm de couple. C’est le genre de vélo qui mise avant tout sur son bloc moteur et construit sa proposition autour : les concessions se font sur le style et la batterie de seulement 300 Wh. En revanche, si vous voulez conduire un vélo électrique qui fuse, on ne trouve généralement pas ces moteurs sur des vélos aussi peu chers. Et malgré sa sobriété, il a un bon équipement avec son cadre en alu, ses freins à disque hydraulique et ses 9 vitesses. Une valeur sûre.

Est-ce un bon prix ? La porte d’entrée sur des modèles équipés en Bosch Performance est à des tarifs élevés. C’est donc une bonne opportunité.

Specialized Turbo Vado SL 4.0 : 1 999 € au lieu de 2 999 €

Le Specialized Turbo Vado SL 4.0

Des promotions sur l’un des constructeurs les plus onéreux du marché ? C’est toujours une bonne nouvelle. Le Turbo Vado SL 4.0 est le petit frère du Turbo Vado SL 5.0 que nous avons testé et cela reste une tuerie. On rentre dans le haut de gamme, mais équipé avec une motorisation légère vous permettant d’apprécier le fait de faire du vélo tout en étant accompagnés. Malgré son look, c’est donc un vélo plus sportif que les autres sélectionnés ici, mais avec des composants vraiment haut de gamme, 10 vitesses, gros freins à disque hydrauliques, 130 km d’autonomie… bref, un vélo qu’on recommande les yeux fermés pour allier sport et plaisir.

Est-ce un bon prix ? Du Specialized en promo, ce sont des affaires à saisir. Si votre budget VAE était pile au-dessous de 2 000 €, vous avez un excellent candidat.

Pour aller plus loin PS5, Xbox Series : les meilleurs jeux vidéo en promo de la Black Friday Week

Cube Reaction Hybrid Pro 625 : 2 999 € au lieu de 3 165 €

Cube Reaction Hybrid Pro 625

On finit cette sélection par un modèle qui reste onéreux, mais qui reprend la philosophie du Specialized : avoir du Cube électrique à moins de 3 000 €, ce n’est pas souvent et donc c’est une affaire dont on veut vous parler. On part ici sur la motorisation la plus puissante de Bosch (Performance CX), une énorme batterie de 625 Wh, un kit Shimano 11 vitesses et freins à disque hydrauliques… bref, un VTT électrique surpuissant et bien équipé, qui vous fera aussi bien les jambes en pleine nature qu’en ville.

Est-ce un bon prix ? Les VTT électriques sont tout le temps hors de prix. Les amateurs et amatrices guettent ces baisses modiques toute l’année : c’est une bonne occasion !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.