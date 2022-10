Après des mois de suspens, le rachat de Twitter est finalisé. Elon Musk, qui sort l’entreprise de bourse, devrait prochainement se nommer CEO du réseau social. En attendant, il a licencié l’ancienne direction.

« L’oiseau est libre ». Par cette déclaration symbolique, Elon Musk a officialisé l’acquisition de Twitter dans la nuit du 27 au 28 octobre. Le patron de Tesla et de SpaceX, qui avait indiqué plus tôt qu’il rachetait Twitter pour « aider l’humanité », était présent au siège de l’entreprise à San Francisco depuis le 26 octobre. Elon Musk, après avoir proposé de sortir Twitter de bourse pour 44 milliards de dollars en avril 2022, puis bataillé pour en sortir, a finalement honoré sa proposition intiale. Twitter lui appartient, pour de bon cette fois-ci.

the bird is freed — Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2022

Virer la direction, première décision d’Elon Musk

Très symboliquement, Elon Musk a décidé de célébrer cette « victoire » en mettant fin aux contrats des leaders actuels de Twitter. Parag Agrawal, le CEO, mais aussi Ned Segal, Vijaya Gadde (qu’Elon Musk avait insulté), Sean Edgett et Sarah Personette ont été remerciés. Reuters indique même qu’Elon Musk a dégagé Parag Agrawal des bâtiments par la sécurité, ce qui peut paraître très violent. L’histoire nous dira si cet épisode est véridique.

Elon Musk probablement nommé CEO de Twitter

Depuis plusieurs mois, tout le monde spécule sur les intentions d’Elon Musk avec Twitter. Beaucoup de ses amis ont postulé au poste de patron du réseau social, mais il semblerait que le milliardaire en ait décidé autrement. Selon Bloomberg, Elon Musk a décidé de se nommer lui-même CEO de Twitter, au moins par intérim, ce qui peut paraître extrêmement étonnant au vu de son agenda déjà très chargé (Tesla, SpaceX, Starlink, The Boring Company…). L’annonce officielle n’a pas encore été faite, mais Elon Musk devrait prendre la parole vendredi devant les employés de Twitter (notamment pour leur annoncer un éventuel plan de départ).

Elon Musk a mentionné l’idée de remplacer Twitter par X, l’app qui fait tout. // Source : Montage Numerama

Toujours selon Bloomberg, Elon Musk aurait pris comme première décision d’annuler les exclusions à vie du réseau social. On pense immédiatement à Donald Trump, qui devrait pouvoir tweeter dans les prochaines heures, même s’il a indiqué ne pas vouloir revenir. En ce qui concerne le long terme, on attend d’en savoir plus sur le projet X déjà évoqué par Elon Musk.