Le 28 octobre est la date limite pour le rachat de Twitter. Elon Musk, qui a indiqué à plusieurs sources qu’il comptait finaliser l’opération, se présente désormais comme le « Chief Twit ».

Plus de six mois après avoir commencé à mentionner ses envies de racheter Twitter, Elon Musk semble sur le point de s’en emparer pour de bon. Le milliardaire a beau avoir changé d’avis des dizaines de fois, il se rapproche désormais de la date fatidique du 28 octobre, après laquelle il risque d’être poursuivi s’il ne rachète pas le réseau social.

En preuve de sa bonne foi, Elon Musk s’est rendu le 26 octobre au siège de Twitter à San Francisco… avec un évier dans les bras (en hommage à l’expression « let that sink in », qui signifie « je vous laisse y méditer »). La hache de guerre semble pour l’instant enterrée, même si ses envies de licencier une grande partie des effectifs et de transformer le réseau social par la suite pourraient créer de nouvelles tensions.

Meeting a lot of cool people at Twitter today! — Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2022

Elon Musk is the Chief Twit

Selon les informations du Wall Street Journal, la présence d’Elon Musk dans les locaux de Twitter est en effet due à la finalisation du rachat de l’entreprise. Le quotidien américain indique que les banques ont débloqué les derniers 13 milliards de dollars dont avait besoin Elon Musk pour aller au bout de ce coûteux rachat, qui lui coûtera 44 milliards au total. L’officialisation devrait être faite le 28 octobre, quand Elon Musk s’exprimera devant les employés de Twitter.

Sur Twitter, on remarque d’ailleurs qu’Elon Musk a modifié son profil. Il se présente désormais comme le « Chief Twit » et se localise au « Twitter HQ ».

Sur son profil Twitter, Elon Musk a déjà officialisé son statut de chef de Twitter. // Source : Capture Numerama

Quels changements pour Twitter ?

Dans les prochaines heures, Elon Musk devrait rapidement acter de premiers changements. On imagine mal la direction actuelle de Twitter ne pas prendre la porte, d’autant plus que les relations entre Elon Musk et Parag Agrawal, l’actuel patron du réseau social, sont très mauvaises. Elon Musk va-t-il devenir CEO intérimaire de Twitter ? C’était le plan il y a quelques mois, mais le milliardaire a potentiellement pu changer d’avis.

Sur le long terme, on se demande aussi quel sera le plan d’Elon Musk pour Twitter. Défenseur de la liberté d’expression absolue, le patron de Tesla et SpaceX semble désormais plus se concentrer sur un modèle à la WeChat, avec une super-app qu’il surnomme « Project X ». En parlera-t-il au moment de l’officialisation ? On devrait vite le savoir.