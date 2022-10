À quelques jours du procès, Elon Musk fait son mea culpa. Selon Bloomberg, le patron de Tesla a proposé à Twitter d’honorer sa proposition de rachat au tarif initial.

Vous aimez les retournements de situation ? Vous allez adorer l’information obtenue par Bloomberg le 4 octobre 2022. Selon l’agence américaine, Elon Musk a proposé à Twitter de boucler le rachat du réseau social dans les termes initialement convenus, à savoir 54,20 dollars par action, soit environ 43 milliards de dollars au total. Une situation complètement inimaginable il y a seulement quelques jours, alors qu’Elon Musk prépare son procès contre le réseau social en l’accusant de tous les maux. Twitter va-t-il dire oui ? On imagine que ça ne risque pas d’être aussi facile.

Racheter Twitter pour empêcher le procès ?

Si rien ne se passe, le procès entre Twitter et Elon Musk aura lieu du 17 au 21 octobre. Est-ce l’arrivée de cet événement qui fait paniquer le milliardaire ? Au vu du déroulé de l’audience préliminaire, durant laquelle la juge avait fait comprendre au clan Musk que son obsession sur les faux comptes était hors sujet, il est probable que oui. Twitter veut forcer Elon Musk à le racheter ou à lui payer un immense dédommagement, ce qui fait sans doute peur au milliardaire. Elon Musk a-t-il décidé qu’il était plus sage de revenir aux conditions initiales ? Après des mois d’insultes quasi-quotidiennes sur Twitter ?

Parce que oui, ce qui étonne ici est la proposition d’Elon Musk de revenir aux 54,20 dollars par action. L’action Twitter s’est effondrée ces derniers mois (en grande partie à cause de lui) et, à l’époque déjà, était sans doute surévaluée. Elon Musk aurait pu tenter de négocier un nouveau prix avec Twitter, quitte à recevoir un non, mais a a priori décidé de revenir à son offre initiale. Celle qu’il a tant regretté et tenté de déchirer.

Dans la foulée de cette annonce de Bloomberg, l’action Twitter s’est envolée. L’espoir de voir Elon Musk la racheter au tarif de 54,20 dollars alimente l’espoir des investisseurs qui espèrent réaliser une plus-value au rachat de Twitter.

Au moment de la publication de Bloomberg, l’action de Twitter s’est envolée. Elle retrouve son niveau de mai 2022. // Source : Capture Numerama

Une réconciliation possible ?

Au moment de l’annonce de Bloomberg, les employés de Twitter assistaient vraisemblablement à une réunion de 3 heures sur la stratégie long terme du réseau social. La comédie dramatique qui agite l’entreprise depuis avril 2022 ne déçoit pas une nouvelle fois, même si on imagine que les employés commencent à en avoir marre. Une issue pacifique est souhaitable, mais à quel prix ?

In a true only-at-Twitter moment, the Musk news dropped as employees were 45 minutes into a three-hour meeting to plan their 2023 strategy — Casey Newton (@CaseyNewton) October 4, 2022

En effet, on peut se demander ce qu’il va advenir maintenant. Si nous évoquions l’hypothèse selon laquelle Elon Musk changerait d’avis il y a plusieurs mois, rien ne dit que Twitter a toujours envie de se faire racheter par son plus grand détracteur aujourd’hui. Cependant, Twitter peut-il dire non à cette offre, alors qu’il réclame la même chose à la justice ? Elon Musk semble encore une fois être au volant, mais il n’est pas sûr que Twitter se laisse faire cette fois-ci.

Autre interrogation, quel Elon Musk rachèterait Twitter ? Celui qui est fan du réseau social et veut l’embellir ? Ou celui qui le déteste, en rigole en privé avec ses amis et pourrait lui nuire ?