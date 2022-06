Si vous avez du mal à décrocher de YouTube le soir, l’application a une option pour vous dire d’aller au lit.

Avez-vous déjà exploré les options des applications mobiles que vous utilisez au quotidien ? En leur sein se cachent parfois des réglages très pratiques, mais également fort inattendus. C’est typiquement le cas de l’appli YouTube, qui est disponible sur Android et iOS. Elle comporte un paramètre qui sert à vous dire qu’il est temps d’aller au lit, quand la nuit est tombée.

On devine bien le but de cette fonctionnalité développée par les équipes de YouTube : quand l’heure est tardive, il est peut-être temps de cesser de scroller parmi toutes les vidéos de la plateforme et de rejoindre Morphée. Mais, comme le paramètre est désactivé par défaut, et que rares sont celles et ceux à fouiller les coulisses de l’application, il passe inaperçu.

Activer l’alerte de YouTube pour aller au lit

L’option, dans les paramètres de YouTube. // Source : Capture d’écran

Pour activer cette alerte, assurez-vous d’avoir votre application bien à jour. Vous devez de plus vous connecter à votre compte Google / YouTube pour avoir l’accès à l’ensemble des réglages.

Lancez l’application mobile sur votre téléphone ;

Cliquez sur votre portrait en haut à droite ;

Rendez-vous à la ligne des paramètres ;

Sélectionnez les paramètres généraux ;

Cochez « me prévenir lorsqu’il est heure du coucher ».

Vous aurez alors quelques options à préciser : vous pouvez renseigner des horaires personnalisés (par exemple, entre 23h et 5h du matin) ou bien demander à YouTube de se caler au mode heure du coucher — si celui-ci est activé. Par ailleurs, libre à vous de dire si vous souhaitez avoir l’alerte dès l’heure H ou si vous préférez l’avoir à la fin du visionnage en cours, pour ne pas être gêné.

Il existe de nombreuses autres astuces concernant la plateforme YouTube, dont une bonne partie s’utilise sur la version web du service. Vous pouvez ainsi activer un outil de lecture en boucle de vidéo, générer un clip d’une séquence bien précise, créer une image animée (gif) et même mobiliser le lecteur multimédia VLC pour télécharger une vidéo YouTube.