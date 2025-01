Lecture Zen Résumer l'article

Des raccourcis existent dans l’application WhatsApp pour agrémenter les messages envoyés. Certains existaient déjà, d’autres ont été rajoutés.

Comme vous, deux milliards de personnes dans le monde utilisent WhatsApp pour discuter. Mais sur cet ensemble, combien connaissent et utilisent toute la variété des astuces que propose la messagerie instantanée ? Combien savent que WhatsApp sert aussi de pense-bête ? Ou que l’on peut modifier un message envoyé ?

La mise en forme du texte sur WhatsApp fait également partie de ces petites choses méconnues, mais qui peuvent rendre l’utilisation de l’appli encore plus attrayante. Il existait déjà plusieurs raccourcis pour embellir les messages avec du gras, de l’italique, du texte barré, ou bien en chasse fixe, ce qui change la lisibilité.

Comment changer la forme de l’écriture sur WhatsApp ?

Les raccourcis pour écrire en italique, en gras, barré, souligné

Le formatage du texte sur WhatsApp est disponible depuis un moment et celui-ci bénéficie parfois d’améliorations — comme l’a montré ce message de l’application en février 2024 sur X (ex-Twitter). À l’époque, quatre raccourcis de plus ont émergé, en plus des quatre formatages de texte disponibles.

Les méthodes pour transformer le style de vos échanges sont précisées ci-dessous. Il concerne le texte en gras, la police monospace, l’italique. Chaque style est associé à un caractère spécial et il vous faut le taper dans la zone de saisir du texte dans WhatsApp. Le résultat apparaît sous vos yeux immédiatement, juste avant l’envoi.

L’underscore : _permet d’écrire en italique_

L’astérisque : * permet d’écrire en gras *

* Le tilde : ~ permet d’écrire en barré ~

~ L’apostrophe inversée : ` l’écriture en code `

l’écriture en code La triple apostrophe inversée : ` ` ` 𝚙𝚎𝚛𝚖𝚎𝚝 𝚍’𝚎́𝚌𝚛𝚒𝚛𝚎 𝚎𝚗 𝚖𝚘𝚗𝚘𝚜𝚙𝚊𝚌𝚎 ` «

𝚙𝚎𝚛𝚖𝚎𝚝 𝚍’𝚎́𝚌𝚛𝚒𝚛𝚎 𝚎𝚗 𝚖𝚘𝚗𝚘𝚜𝚙𝚊𝚌𝚎 Le tiret : la liste à puce

Le chiffre et le point (1.) : la liste numérotée

le signe supérieur (>) : la citation en exergue

Comment modifier un message WhatsApp pour en changer l’affichage ?

Si vous n’avez pas pensé à mettre votre texte en italique ou en gras, et que vous avez déjà envoyé votre message, il n’est pas forcément trop tard pour l’embellir.

Pour cela, vous aurez besoin de modifier votre texte dans WhatsApp et y appliquer le formatage de votre choix. Attention, la modification d’un message sur WhatsApp n’est autorisée que pendant une fenêtre assez brève (un quart d’heure). Au-delà, impossible de formater du texte ou de corriger une faute quelconque dans un mot.

